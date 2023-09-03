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≡ Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47476
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 03.09.23 - 13:55
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Депутат Мажилиса, политический обозреватель Никита Шаталов и экономист Галымжан Айтказин поделились своим мнением о самых важных пунктах этого Послания, подчеркивая их критическое значение для Казахстана.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18552
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 03.09.23 - 21:16
#15
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Цитата:
111:
А где мы сейчас? Там же где и были, у нас то ничего не изменилось практически..

Согласен, ниче не изменилось, кроме цен :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4635
Re: Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты...
Отправлено: 03.09.23 - 21:19
#16
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Цитата:
maxsaf:
где будет КЗ


Там же где и были: - подземных запасов у нас хватит на многие лета - сказки про невозобновляемые углеводороды - это для лохов-экологов.
Вопрос в эффективности для страны в добыче этих запасов, в пресловутых и кабальных СРП - то есть вопрос в КАДРАХ ( продажные или непродажные политики).
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1731
Re: Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты...
Отправлено: 03.09.23 - 21:22
#17
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Цитата:
111:
тогда как у ней самой физические проблемы с унитазами,

Это только в твоей голове такие "знания". Из ватного болота уже вынырни
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30047
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 03.09.23 - 21:27
#18
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Цитата:
maxsaf:
Согласен, ниче не изменилось, кроме цен

Цена эта величина непостоянная..
Сегодня твоя хата стоит 50 тысяч долларов, завтра 70, и наоборот..
Например я брал за 56 тысяч, сейчас она примерно 70..

[Исправлено: 111, 03.09.2023 - 21:29]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18552
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 03.09.23 - 21:36
#19
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Цитата:
111:
стоит 50 тысяч долларов, завтра 70, и наоборот..

С продуктами питания тоже так?)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30047
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 03.09.23 - 21:39
#20
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Цитата:
maxsaf:
продуктами питания тоже так?)

Ровно то же самое.
Посмотри что было с маслом, рапсовые культуры вроде на рынке, с зерном, с другими товарами..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18552
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 03.09.23 - 23:38
#21
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Цитата:
111:
Ровно то же самое. Посмотри что было с маслом, рапсовые культуры вроде на рынке, с зерном, с другими товарами..

Ну тогда откуда у вас инфляция под 80%, умник?))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30047
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 03.09.23 - 23:58
#22
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Цитата:
maxsaf:
Ну тогда откуда у вас инфляция под 80%, умн

Опять врешь?
Данные только в твоей голове?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18552
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 04.09.23 - 00:01
#23
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Цитата:
111:
Данные только в твоей голове?

Данные на сайте НГ
Цитата:
И то, что официально заявляется 14% – это, на самом деле, заниженная цифра. Есть данные, что реальная инфляция за два года уже превысила минимум 60%, а есть оценки и 80-100%. 


ссылка
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
463
Re: Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты...
Отправлено: 04.09.23 - 00:07
#24
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Цитата:
111:
А где мы сейчас? Там же где и были, у нас то ничего не изменилось практически..

где где ? в Караганде,шагаем полным шагом к 2030 году и после у нас будет рай.Или стратегию 2030 отменили официально нам не сообщали так что ждёмс...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30047
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 04.09.23 - 00:12
#25
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Цитата:
maxsaf:
Есть данные, что реальная инфляция за два года уже превысила минимум 60%, а есть оценки и 80-100%.

Хм..
Где источник кстати?
Раз ты им пикируешь?
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