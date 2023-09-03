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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30047
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.09.23 - 23:55
#46
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Цитата:
maxsaf:
Депутат увидит

Не закроет, рекламирую его хаты, которые он сдает в этом трехэтажном доме..

[Исправлено: 111, 03.09.2023 - 23:56]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18552
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.09.23 - 23:57
#47
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Цитата:
111:
Ты Зверь! Тебя даже боишься и вздрагиваешь, когда ты приходишь на сайт!

Ну никто же тебя силой сюда не заставляет заходить) ты можешь же в туалет ходить без видеокамеры - научишься и пиво пить без фоток ;-) 8-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18552
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.09.23 - 23:58
#48
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Цитата:
111:
Не закроет, рекламирую его хаты, которые он сдает в этом трехэтажном доме..

Значит ты уже вдвойне налоговой должен, за рекламу пива и за рекламу хат депутата :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30047
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 00:00
#49
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Цитата:
maxsaf:
Значит ты уже вдвойне

Нет.
У нас свободная страна.
Потому что мы сами что хотим, то и делаем, и да, мы сами наполняем себе холодильник.
Это нас от вас и отличает думаю..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30047
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 00:07
#50
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Цитата:
maxsaf:
Ну никто же тебя силой сюда не заставляет заходить) ты можешь же в туалет ходить без видеокамеры - научишься

Не понял твоего юмора просьбы..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30047
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 00:08
#51
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Кухарка меня побаловала нашим НЗ..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30047
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 00:09
#52
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Вот так вот аппетитно выглядит.
Правда в томате, в масле там последняя осталась..

image share
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18552
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 00:13
#53
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Цитата:
111:
У нас свободная страна. Потому что мы сами что хотим, то и делаем


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30047
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.09.23 - 00:15
#54
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Цитата:
maxsaf:

Хех..
Они смеются с себя, как их обманули вы, страны НАТО и расширили свои границы?
Плюс и весь мир..
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