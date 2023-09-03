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Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47476
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 03.09.23 - 13:55
Депутат Мажилиса, политический обозреватель Никита Шаталов и экономист Галымжан Айтказин поделились своим мнением о самых важных пунктах этого Послания, подчеркивая их критическое значение для Казахстана.
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Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 03.09.23 - 21:16
Цитата:
Согласен, ниче не изменилось, кроме цен
111:
А где мы сейчас? Там же где и были, у нас то ничего не изменилось практически..
А где мы сейчас? Там же где и были, у нас то ничего не изменилось практически..
Согласен, ниче не изменилось, кроме цен
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4635
Re: Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты...
Отправлено: 03.09.23 - 21:19
Цитата:
Там же где и были: - подземных запасов у нас хватит на многие лета - сказки про невозобновляемые углеводороды - это для лохов-экологов.
Вопрос в эффективности для страны в добыче этих запасов, в пресловутых и кабальных СРП - то есть вопрос в КАДРАХ ( продажные или непродажные политики).
maxsaf:
где будет КЗ
где будет КЗ
Там же где и были: - подземных запасов у нас хватит на многие лета - сказки про невозобновляемые углеводороды - это для лохов-экологов.
Вопрос в эффективности для страны в добыче этих запасов, в пресловутых и кабальных СРП - то есть вопрос в КАДРАХ ( продажные или непродажные политики).
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1731
Re: Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты...
Отправлено: 03.09.23 - 21:22
Цитата:
Это только в твоей голове такие "знания". Из ватного болота уже вынырни
111:
тогда как у ней самой физические проблемы с унитазами,
тогда как у ней самой физические проблемы с унитазами,
Это только в твоей голове такие "знания". Из ватного болота уже вынырни
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 03.09.23 - 21:27
Цитата:
Цена эта величина непостоянная..
Сегодня твоя хата стоит 50 тысяч долларов, завтра 70, и наоборот..
Например я брал за 56 тысяч, сейчас она примерно 70..
[Исправлено: 111, 03.09.2023 - 21:29]
maxsaf:
Согласен, ниче не изменилось, кроме цен
Согласен, ниче не изменилось, кроме цен
Цена эта величина непостоянная..
Сегодня твоя хата стоит 50 тысяч долларов, завтра 70, и наоборот..
Например я брал за 56 тысяч, сейчас она примерно 70..
[Исправлено: 111, 03.09.2023 - 21:29]
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 03.09.23 - 21:36
Цитата:
С продуктами питания тоже так?)
111:
стоит 50 тысяч долларов, завтра 70, и наоборот..
стоит 50 тысяч долларов, завтра 70, и наоборот..
С продуктами питания тоже так?)
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 03.09.23 - 21:39
Цитата:
Ровно то же самое.
Посмотри что было с маслом, рапсовые культуры вроде на рынке, с зерном, с другими товарами..
maxsaf:
продуктами питания тоже так?)
продуктами питания тоже так?)
Ровно то же самое.
Посмотри что было с маслом, рапсовые культуры вроде на рынке, с зерном, с другими товарами..
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 03.09.23 - 23:38
Цитата:
Ну тогда откуда у вас инфляция под 80%, умник?))
111:
Ровно то же самое. Посмотри что было с маслом, рапсовые культуры вроде на рынке, с зерном, с другими товарами..
Ровно то же самое. Посмотри что было с маслом, рапсовые культуры вроде на рынке, с зерном, с другими товарами..
Ну тогда откуда у вас инфляция под 80%, умник?))
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 03.09.23 - 23:58
Цитата:
Опять врешь?
Данные только в твоей голове?
maxsaf:
Ну тогда откуда у вас инфляция под 80%, умн
Ну тогда откуда у вас инфляция под 80%, умн
Опять врешь?
Данные только в твоей голове?
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 04.09.23 - 00:01
Цитата:
Данные на сайте НГ
Цитата:
ссылка
111:
Данные только в твоей голове?
Данные только в твоей голове?
Данные на сайте НГ
Цитата:
И то, что официально заявляется 14% – это, на самом деле, заниженная цифра. Есть данные, что реальная инфляция за два года уже превысила минимум 60%, а есть оценки и 80-100%.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 463
Re: Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты...
Отправлено: 04.09.23 - 00:07
Цитата:
где где ? в Караганде,шагаем полным шагом к 2030 году и после у нас будет рай.Или стратегию 2030 отменили официально нам не сообщали так что ждёмс...
111:
А где мы сейчас? Там же где и были, у нас то ничего не изменилось практически..
А где мы сейчас? Там же где и были, у нас то ничего не изменилось практически..
где где ? в Караганде,шагаем полным шагом к 2030 году и после у нас будет рай.Или стратегию 2030 отменили официально нам не сообщали так что ждёмс...
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 04.09.23 - 00:12
Цитата:
Хм..
Где источник кстати?
Раз ты им пикируешь?
maxsaf:
Есть данные, что реальная инфляция за два года уже превысила минимум 60%, а есть оценки и 80-100%.
Есть данные, что реальная инфляция за два года уже превысила минимум 60%, а есть оценки и 80-100%.
Хм..
Где источник кстати?
Раз ты им пикируешь?
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