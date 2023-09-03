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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 20:53
Цитата:
Ну так, слабенько пока
Vit:
Ты не патриот Казахстана.
Ты не патриот Казахстана.
Ну так, слабенько пока
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 20:58
Цитата:
А ты не патриот Казахстана, с твоих же слов, но при этом гражданин, который забил на язык своего народа, государства, который растаскивал это государство мешками, и которому пофиг на количество умерших детей в собственной стране, но точно знает каждого поименно умершего ребенка в соседней стране. Ну как, что чувствуешь?
111:
И с чего гражданин Канады обязан быть патриотом Казахстана, по моему это какое то извращение.. К тому же ему говорить об этом.. Бдсм какое то прям..
И с чего гражданин Канады обязан быть патриотом Казахстана, по моему это какое то извращение.. К тому же ему говорить об этом.. Бдсм какое то прям..
А ты не патриот Казахстана, с твоих же слов, но при этом гражданин, который забил на язык своего народа, государства, который растаскивал это государство мешками, и которому пофиг на количество умерших детей в собственной стране, но точно знает каждого поименно умершего ребенка в соседней стране. Ну как, что чувствуешь?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:06
Цитата:
Хм..
Где я это говорил?
Ты обидчивый.
От обиды что то совсем стал гонять..
Цитата:
Это откуда?
Откуда решил, что 4 мешка отрубей государственные?
Это тоже прием обиды.
Цитата:
Хм..
Еще какая то обида.
Напомни, о чем речь и опять обида, стараешься на слезы давить..
Цитата:
А это что?
В какой стране и почему?
Эх.
Плотно я тебя задел.
Ладно, успокоился бы немного что ли..
maxsaf:
который забил на язык своего народа, государст
который забил на язык своего народа, государст
Хм..
Где я это говорил?
Ты обидчивый.
От обиды что то совсем стал гонять..
Цитата:
maxsaf:
который растаскивал это государство мешками, и к
который растаскивал это государство мешками, и к
Это откуда?
Откуда решил, что 4 мешка отрубей государственные?
Это тоже прием обиды.
Цитата:
maxsaf:
которому пофиг на количество умерших детей в собственной стране,
которому пофиг на количество умерших детей в собственной стране,
Хм..
Еще какая то обида.
Напомни, о чем речь и опять обида, стараешься на слезы давить..
Цитата:
maxsaf:
но точно знает каждого поименно умершего ребенка в соседней стране.
но точно знает каждого поименно умершего ребенка в соседней стране.
А это что?
В какой стране и почему?
Эх.
Плотно я тебя задел.
Ладно, успокоился бы немного что ли..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:09
Цитата:
Я это говорил тебе еще лет десять назад.
С чего мне становится патриотом и гонять с флажками Казахстана по Костанаю?
У меня есть другие, более земные проблемы, быть сытым, чтоб я заработал на полный холодильник, а не мне его как собачке наполнили, чтоб сыта была моя семья.
Ну и тд..
Что такое быть патриотом, я еще до конца не понимаю, что ты имеешь в виду.
А, как в России, лизать зад президенту?
Ну понимаешь, для меня это неприемлемо..
maxsaf:
А ты не патриот Казахстана,
А ты не патриот Казахстана,
Я это говорил тебе еще лет десять назад.
С чего мне становится патриотом и гонять с флажками Казахстана по Костанаю?
У меня есть другие, более земные проблемы, быть сытым, чтоб я заработал на полный холодильник, а не мне его как собачке наполнили, чтоб сыта была моя семья.
Ну и тд..
Что такое быть патриотом, я еще до конца не понимаю, что ты имеешь в виду.
А, как в России, лизать зад президенту?
Ну понимаешь, для меня это неприемлемо..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4635
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:13
Цитата:
Я вас никогда не упрекал: "...рыба где глубже, человек- где ЛУЧШЕ...".
Это кстати: - вторая национальная идея, не в меру рьяных казахских патриотов, как со старого, так и с нового Казахстана "...сделать ТУТ бабки и свалить, например, в Канаду, для спокойной старости....".
Посмотрите:- ВСЕ, начиная с бывшего и кончая детьми одноклассников - свалили за бугор, хотя первыми драли горло про патриотизм, любовь к родине и прочее лабуду.
Цитата:
Проблема упрёков в том что вы, ПОЧЕМУ ТО, с пренебрежением и циничностью относитесь к коренному народу вашей Родины- надо называть вещи своими именами.
maxsaf:
, отсюда и упрёки в непатриотизме.
, отсюда и упрёки в непатриотизме.
Я вас никогда не упрекал: "...рыба где глубже, человек- где ЛУЧШЕ...".
Это кстати: - вторая национальная идея, не в меру рьяных казахских патриотов, как со старого, так и с нового Казахстана "...сделать ТУТ бабки и свалить, например, в Канаду, для спокойной старости....".
Посмотрите:- ВСЕ, начиная с бывшего и кончая детьми одноклассников - свалили за бугор, хотя первыми драли горло про патриотизм, любовь к родине и прочее лабуду.
Цитата:
Карачун:
нет, не в этом проблема упрёков.
нет, не в этом проблема упрёков.
Проблема упрёков в том что вы, ПОЧЕМУ ТО, с пренебрежением и циничностью относитесь к коренному народу вашей Родины- надо называть вещи своими именами.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:19
Цитата:
И кем ты работаешь, если не секрет, профессию свою назови? Я инженер, новые технологии внедряю, а ты кто?
111:
У меня есть другие, более земные проблемы, быть сытым, чтоб я заработал на полный холодильник,
У меня есть другие, более земные проблемы, быть сытым, чтоб я заработал на полный холодильник,
И кем ты работаешь, если не секрет, профессию свою назови? Я инженер, новые технологии внедряю, а ты кто?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:25
Цитата:
Цитата:
Я их всех должен за это уважать? или только оставшихся? Но вы сказали что ВСЕ свалили, так кого мне уважать тогда и за что конкретно?
ACROS:
Посмотрите:- ВСЕ, начиная с бывшего и кончая детьми одноклассников - свалили за бугор, хотя первыми драли горло про патриотизм, любовь к родине и прочее лабуду.
Посмотрите:- ВСЕ, начиная с бывшего и кончая детьми одноклассников - свалили за бугор, хотя первыми драли горло про патриотизм, любовь к родине и прочее лабуду.
Цитата:
ACROS:
вы, ПОЧЕМУ ТО, с пренебрежением и циничностью относитесь к коренному народу вашей Родины
вы, ПОЧЕМУ ТО, с пренебрежением и циничностью относитесь к коренному народу вашей Родины
Я их всех должен за это уважать? или только оставшихся? Но вы сказали что ВСЕ свалили, так кого мне уважать тогда и за что конкретно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:31
Цитата:
Ну я сантехник, трубы делаю, канашки.
Что с этого, я не человек или к чему ты это?
maxsaf:
Я инженер, новые технологии внедряю
Я инженер, новые технологии внедряю
Ну я сантехник, трубы делаю, канашки.
Что с этого, я не человек или к чему ты это?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:32
Цитата:
Тоже не видел, кто его упрекал, просто он в пылу обиды уже не отдает отсчет своим словам..
ACROS:
Я вас никогда не упрекал: "
Я вас никогда не упрекал: "
Тоже не видел, кто его упрекал, просто он в пылу обиды уже не отдает отсчет своим словам..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:34
Цитата:
О, классно, просто Абайка мне в упрек ставит, что я якобы сельский учитель а жена в садике. Теперь буду ему говорить, что ты вообще сантехник, и ниче, не стыдишься))
111:
Ну я сантехник, трубы делаю, канашки. Что с этого, я не человек или к чему ты это?
Ну я сантехник, трубы делаю, канашки. Что с этого, я не человек или к чему ты это?
О, классно, просто Абайка мне в упрек ставит, что я якобы сельский учитель а жена в садике. Теперь буду ему говорить, что ты вообще сантехник, и ниче, не стыдишься))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:37
Цитата:
Жена вообще не работает, чего стыдиться то?
Как можно стыдиться своей профессии?
Или ты простые профессии механизаторов, строителей и тд, считаешь их представителей нелюдями или каким то вторым или третьим сортом?
maxsaf:
что ты вообще сантехник, и ниче, не стыдишься))
что ты вообще сантехник, и ниче, не стыдишься))
Жена вообще не работает, чего стыдиться то?
Как можно стыдиться своей профессии?
Или ты простые профессии механизаторов, строителей и тд, считаешь их представителей нелюдями или каким то вторым или третьим сортом?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:42
Цитата:
Внимательнее читай - Абайка считает третьим сортом
111:
Или ты простые профессии механизаторов, строителей и тд, считаешь их представителей нелюдями или каким то вторым или третьим сортом?
Или ты простые профессии механизаторов, строителей и тд, считаешь их представителей нелюдями или каким то вторым или третьим сортом?
Внимательнее читай - Абайка считает третьим сортом
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4635
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:42
Цитата:
Цитата:
Бога ради:- я и НИКОГДА и не говорил про это вам. ЭТО ваше ЛИЧНОЕ дело и дело вашей совести и морали. Живите так как ХОТИТЕ и как СМОЖЕТЕ. Вы сказали - я ответил или прокоментировал ваш коммент кому то. Всего лишь своё видение того или иного вопроса и думаю что Я - прав.
По поводу уважения или неуважения ВСЕХ- не знаю как у вас- наверное ОНИ вызывают или скорее всего -вызывали, какое то подобия чувства восхищения что ли: - мол, "..умеют же жить...", но по большому счёту и в итоге ( имея небольшое заработанное ЧЕСТНО и СВОИМ трудом, потом и инфарктами, количество денег, для спокойной старости и помня что ВСЕХ денег -не заработаешь) в данный момент- ОНИ у меня кроме чувства БРЕЗГЛИВОСТИ и элементарной НЕПОРЯДОЧНОСТИ не вызывают.
ОНИ для меня стали просто - СКОТАМИ, которые поели в яслях, потом повернулись и насрали в те же ясли.
maxsaf:
за это уважать
за это уважать
Цитата:
maxsaf:
ВСЕ свалили,
ВСЕ свалили,
Бога ради:- я и НИКОГДА и не говорил про это вам. ЭТО ваше ЛИЧНОЕ дело и дело вашей совести и морали. Живите так как ХОТИТЕ и как СМОЖЕТЕ. Вы сказали - я ответил или прокоментировал ваш коммент кому то. Всего лишь своё видение того или иного вопроса и думаю что Я - прав.
По поводу уважения или неуважения ВСЕХ- не знаю как у вас- наверное ОНИ вызывают или скорее всего -вызывали, какое то подобия чувства восхищения что ли: - мол, "..умеют же жить...", но по большому счёту и в итоге ( имея небольшое заработанное ЧЕСТНО и СВОИМ трудом, потом и инфарктами, количество денег, для спокойной старости и помня что ВСЕХ денег -не заработаешь) в данный момент- ОНИ у меня кроме чувства БРЕЗГЛИВОСТИ и элементарной НЕПОРЯДОЧНОСТИ не вызывают.
ОНИ для меня стали просто - СКОТАМИ, которые поели в яслях, потом повернулись и насрали в те же ясли.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:44
Цитата:
Патриотизм это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу. Загугли, не сложно.
111:
Что такое быть патриотом, я еще до конца не понимаю, что ты имеешь в виду. А, как в России, лизать зад президенту?
Что такое быть патриотом, я еще до конца не понимаю, что ты имеешь в виду. А, как в России, лизать зад президенту?
Патриотизм это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу. Загугли, не сложно.
К
(Полноправные пользователи)
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- 23.04.23
- Сообщений:
- 204
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:45
Цитата:
родины? вы о чем? я являюсь гражданином казахстана, да. но на этом всё. что касаемо прочего, то вы проявили невнимательность, или, скорее, избирательность мышления.
вообще вот эта тяга "обижаться" она чем обуславливается может кто знает?
ACROS:
вашей Родины
вашей Родины
родины? вы о чем? я являюсь гражданином казахстана, да. но на этом всё. что касаемо прочего, то вы проявили невнимательность, или, скорее, избирательность мышления.
вообще вот эта тяга "обижаться" она чем обуславливается может кто знает?
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