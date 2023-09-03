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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18527
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 20:53
#8896
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Цитата:
Vit:
Ты не патриот Казахстана.

Ну так, слабенько пока :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18527
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 20:58
#8897
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Цитата:
111:
И с чего гражданин Канады обязан быть патриотом Казахстана, по моему это какое то извращение.. К тому же ему говорить об этом.. Бдсм какое то прям..

А ты не патриот Казахстана, с твоих же слов, но при этом гражданин, который забил на язык своего народа, государства, который растаскивал это государство мешками, и которому пофиг на количество умерших детей в собственной стране, но точно знает каждого поименно умершего ребенка в соседней стране. Ну как, что чувствуешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:06
#8898
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Цитата:
maxsaf:
который забил на язык своего народа, государст

Хм..
Где я это говорил?
Ты обидчивый.
От обиды что то совсем стал гонять..
Цитата:
maxsaf:
который растаскивал это государство мешками, и к

Это откуда?
Откуда решил, что 4 мешка отрубей государственные?
Это тоже прием обиды.
Цитата:
maxsaf:
которому пофиг на количество умерших детей в собственной стране,

Хм..
Еще какая то обида.
Напомни, о чем речь и опять обида, стараешься на слезы давить..

Цитата:
maxsaf:
но точно знает каждого поименно умершего ребенка в соседней стране.

А это что?
В какой стране и почему?
Эх.
Плотно я тебя задел.
Ладно, успокоился бы немного что ли..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:09
#8899
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Цитата:
maxsaf:
А ты не патриот Казахстана,

Я это говорил тебе еще лет десять назад.
С чего мне становится патриотом и гонять с флажками Казахстана по Костанаю?
У меня есть другие, более земные проблемы, быть сытым, чтоб я заработал на полный холодильник, а не мне его как собачке наполнили, чтоб сыта была моя семья.
Ну и тд..
Что такое быть патриотом, я еще до конца не понимаю, что ты имеешь в виду.
А, как в России, лизать зад президенту?
Ну понимаешь, для меня это неприемлемо..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4635
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:13
#8900
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Цитата:
maxsaf:
, отсюда и упрёки в непатриотизме.


Я вас никогда не упрекал: "...рыба где глубже, человек- где ЛУЧШЕ...".

Это кстати: - вторая национальная идея, не в меру рьяных казахских патриотов, как со старого, так и с нового Казахстана "...сделать ТУТ бабки и свалить, например, в Канаду, для спокойной старости....".

Посмотрите:- ВСЕ, начиная с бывшего и кончая детьми одноклассников - свалили за бугор, хотя первыми драли горло про патриотизм, любовь к родине и прочее лабуду.

Цитата:
Карачун:
нет, не в этом проблема упрёков.


Проблема упрёков в том что вы, ПОЧЕМУ ТО, с пренебрежением и циничностью относитесь к коренному народу вашей Родины- надо называть вещи своими именами.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18527
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:19
#8901
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Цитата:
111:
У меня есть другие, более земные проблемы, быть сытым, чтоб я заработал на полный холодильник,

И кем ты работаешь, если не секрет, профессию свою назови? Я инженер, новые технологии внедряю, а ты кто?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18527
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:25
#8902
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Цитата:
ACROS:
Посмотрите:- ВСЕ, начиная с бывшего и кончая детьми одноклассников - свалили за бугор, хотя первыми драли горло про патриотизм, любовь к родине и прочее лабуду.

Цитата:
ACROS:
вы, ПОЧЕМУ ТО, с пренебрежением и циничностью относитесь к коренному народу вашей Родины

Я их всех должен за это уважать? :lol: или только оставшихся? Но вы сказали что ВСЕ свалили, так кого мне уважать тогда и за что конкретно? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:31
#8903
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Цитата:
maxsaf:
Я инженер, новые технологии внедряю

Ну я сантехник, трубы делаю, канашки.
Что с этого, я не человек или к чему ты это?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:32
#8904
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Цитата:
ACROS:
Я вас никогда не упрекал: "

Тоже не видел, кто его упрекал, просто он в пылу обиды уже не отдает отсчет своим словам..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18527
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:34
#8905
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Цитата:
111:
Ну я сантехник, трубы делаю, канашки. Что с этого, я не человек или к чему ты это?

О, классно, просто Абайка мне в упрек ставит, что я якобы сельский учитель а жена в садике. Теперь буду ему говорить, что ты вообще сантехник, и ниче, не стыдишься))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:37
#8906
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Цитата:
maxsaf:
что ты вообще сантехник, и ниче, не стыдишься))

Жена вообще не работает, чего стыдиться то?
Как можно стыдиться своей профессии?
Или ты простые профессии механизаторов, строителей и тд, считаешь их представителей нелюдями или каким то вторым или третьим сортом?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18527
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:42
#8907
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Цитата:
111:
Или ты простые профессии механизаторов, строителей и тд, считаешь их представителей нелюдями или каким то вторым или третьим сортом?

Внимательнее читай - Абайка считает третьим сортом
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4635
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:42
#8908
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Цитата:
maxsaf:
за это уважать

Цитата:
maxsaf:
ВСЕ свалили,


Бога ради:- я и НИКОГДА и не говорил про это вам. ЭТО ваше ЛИЧНОЕ дело и дело вашей совести и морали. Живите так как ХОТИТЕ и как СМОЖЕТЕ. Вы сказали - я ответил или прокоментировал ваш коммент кому то. Всего лишь своё видение того или иного вопроса и думаю что Я - прав.

По поводу уважения или неуважения ВСЕХ- не знаю как у вас- наверное ОНИ вызывают или скорее всего -вызывали, какое то подобия чувства восхищения что ли: - мол, "..умеют же жить...", но по большому счёту и в итоге ( имея небольшое заработанное ЧЕСТНО и СВОИМ трудом, потом и инфарктами, количество денег, для спокойной старости и помня что ВСЕХ денег -не заработаешь) в данный момент- ОНИ у меня кроме чувства БРЕЗГЛИВОСТИ и элементарной НЕПОРЯДОЧНОСТИ не вызывают.
ОНИ для меня стали просто - СКОТАМИ, которые поели в яслях, потом повернулись и насрали в те же ясли.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18527
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:44
#8909
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Цитата:
111:
Что такое быть патриотом, я еще до конца не понимаю, что ты имеешь в виду. А, как в России, лизать зад президенту?

Патриотизм это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу. Загугли, не сложно.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
204
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 21:45
#8910
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Цитата:
ACROS:
вашей Родины

родины? вы о чем? я являюсь гражданином казахстана, да. но на этом всё. что касаемо прочего, то вы проявили невнимательность, или, скорее, избирательность мышления.
вообще вот эта тяга "обижаться" она чем обуславливается может кто знает?
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