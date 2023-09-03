Отправлено: - 20:58

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И с чего гражданин Канады обязан быть патриотом Казахстана, по моему это какое то извращение.. К тому же ему говорить об этом.. Бдсм какое то прям..

Цитата:А ты не патриот Казахстана, с твоих же слов, но при этом гражданин, который забил на язык своего народа, государства, который растаскивал это государство мешками, и которому пофиг на количество умерших детей в собственной стране, но точно знает каждого поименно умершего ребенка в соседней стране. Ну как, что чувствуешь?