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≡ Где будут отключать свет в Костанае с 4-го по 9-е сентября?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47475
Где будут отключать свет в Костанае с 4-го по 9-е сентября?
Отправлено: 03.09.23 - 15:17
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План работ Костанайской горэлектросети с отключением потребителей частного сектора и спальных районов сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы запланированы в шести районах областного центра.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26036
Re: Где будут отключать свет в Костанае с 4-го по 9-е сентября?
Отправлено: 03.09.23 - 15:17
#1
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Ничёсе, пол города - отключают... :-o
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
623
Re: Где будут отключать свет в Костанае с 4-го по 9-е сентября?
Отправлено: 03.09.23 - 18:16
#2
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Цитата:
ул. Герцена 58-80


Опять переименовали?

Цитата:
, пр. Кобланды Батыра

А не, не переименовали))

Внимание вопрос #1 - как все таки улица называется?
Вопрос #2 - нахрена было переименовывать, если все равно прежнее название используют?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1788
Re: Где будут отключать свет в Костанае с 4-го по 9-е сентября?
Отправлено: 03.09.23 - 19:51
#3
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Цитата:
vofkakst:
Опять переименовали?

Исправил. Правильно - проезд Герцена
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2678
Re: Где будут отключать свет в Костанае с 4-го по 9-е сентября?
Отправлено: 03.09.23 - 19:52
#4
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Цитата:
vofkakst:
все равно прежнее название используют?

Первые 5 лет Каирбекова тоже все Кирова называли, а кто сейчас помнит как Хакимжановой улица называлась
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2678
Re: Где будут отключать свет в Костанае с 4-го по 9-е сентября?
Отправлено: 03.09.23 - 19:56
#5
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drakon:
пол города -
Это только кажется, на самом деле на каждую ТП примерно по одному кварталу отключают
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1119
Где будут отключать свет в Костанае с 4-го по 9-е сентября?
Отправлено: 03.09.23 - 20:03
#6
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Цитата:
saba:
Первые 5 лет Каирбекова тоже все Кирова называли, а кто сейчас помнит как Хакимжановой улица называлась

мы всё помним.
Красноармейская.
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