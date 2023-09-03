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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30008
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.09.23 - 16:21
#1
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Ну вот дорогие мои и наступило время закрыть или продолжить тему ВВ, как вы поняли , я решил все таки продолжить, ну пока что думаю тема себя еще не до конца исчерпала, можно попробовать сделать что то еще в таком вот практически прямом формате жизни нашего города, наших друзей, семей и просто людей, всяких событий в городе и даже в мире и тд..

Начало темы здесь

[Исправлено: Rexyn, 03.09.2023 - 16:55]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30008
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.09.23 - 16:35
#2
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Пожалуй начнем с того, что нам близко..

[Исправлено: 111, 03.09.2023 - 17:04]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30008
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.09.23 - 16:45
#3
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Ну и первое фото, конечно же фото моего Амирки..
1 января 2019го года, 00.41



Точнее Амирка был еще в теле своей мамы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30008
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.09.23 - 16:49
#4
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А вот так я бичевал без кухарки, то есть в больницу к ней, когда она уже родила таскал шашлык и мы ели

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30008
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.09.23 - 16:51
#5
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Первая Амиркина кроватка

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30008
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.09.23 - 16:53
#6
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В роддоме мужьям разрешалось и есть и спать..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30008
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.09.23 - 16:55
#7
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Палата не большая, она просто огромная была у кухарки..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30008
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.09.23 - 16:56
#8
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Другой ракурс

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30008
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.09.23 - 17:01
#9
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Вы наверно думаете одна кухарка варила?
Нет, вот как только Амирка родился, пол одинадцатого, в 2 часа дня я ей сделал сам суп..

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2678
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.09.23 - 17:06
#10
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Поздравляю с продолжением! А то я уже видел жалобы " доброжелателей в ветке Редакции, уже 1000, надо закрыть сколько можно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30008
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.09.23 - 17:06
#11
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Ну и соответственно результат..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30008
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.09.23 - 17:07
#12
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Цитата:
saba:
Поздравляю с продолжением! А

Спасибо, а я его не понял, что ему мешало, как обычно наверно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30008
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.09.23 - 19:51
#13
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Сегодня делаем такой вот пирог

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30008
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 03.09.23 - 19:52
#14
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Ну и на верх насыпаем подмороженное тесто

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