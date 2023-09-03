Отправлено: - 16:21

[Исправлено: Rexyn, 03.09.2023 - 16:55]

Ну вот дорогие мои и наступило время закрыть или продолжить тему ВВ, как вы поняли , я решил все таки продолжить, ну пока что думаю тема себя еще не до конца исчерпала, можно попробовать сделать что то еще в таком вот практически прямом формате жизни нашего города, наших друзей, семей и просто людей, всяких событий в городе и даже в мире и тд..Начало темы