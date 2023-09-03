Отправлено: - 14:12





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49887 По его словам, за последние несколько лет ценовые скачки и инфляция связаны с глобальными потрясениями - пандемия, боевые действия в регионе, ухудшение транспортно-логистических отношений, санкцииИсточник:

[Исправлено: Добринцофф, 03.09.2023 - 14:13]

Цитата:Не надо всё валить на глобальные проблемы,пандемия давно закончилась.Почему он молчит про посредников банкиров которые снимают по 2%комиисии за оплату картой +1% за обналичивание,я государству плачу 3% налогов и банкиры имеют столько же.Кто то вроде обещал на государственном уровне сделать свою платёжную систему для внутренних расчётов, где она?Электричество по 37тнг\квт как депутат считает -это не приводит к удорожанию и инфляции?Розничный налог за 4% вместо 2% возможных ,но те же депутаты у нас в области почему то не одобрили,разберитесь хотя бы с очевидными причинами удорожания товаров,а потом уже валите всё на боевые действия в регионе.