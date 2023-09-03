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≡ Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47474
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 03.09.23 - 13:55
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Депутат Мажилиса, политический обозреватель Никита Шаталов и экономист Галымжан Айтказин поделились своим мнением о самых важных пунктах этого Послания, подчеркивая их критическое значение для Казахстана.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9513
Re: Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты...
Отправлено: 03.09.23 - 13:55
#1
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Цитата:
"Минимальная заработная плата - это инструмент давления на работодателей. Сейчас люди получают 70 тысяч тенге. Теперь люди должны будут получать минимум 85 тысяч тенге.

Источник:

О каком давлении идёт речь?Покажите мне того кто получает 70000 и кто бы обрадовался что теперь будет зарабатывать 85000,за 150000 на работу не так то просто найти.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9513
Re: Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты...
Отправлено: 03.09.23 - 13:57
#2
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Цитата:
Депутат отметил, что предприниматели стремятся выплачивать налоги по исключительно минимальным ставкам

Источник:

По моему-это нормально,если предприниматель в рамках закона пытается уплатить меньше налогов.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9513
Инфляция - это всегда налог на бедных. Что говорят эксперты о Послании Токаева
Отправлено: 03.09.23 - 14:12
#3
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Цитата:
По его словам, за последние несколько лет ценовые скачки и инфляция связаны с глобальными потрясениями - пандемия, боевые действия в регионе, ухудшение транспортно-логистических отношений, санкции

Источник:

Не надо всё валить на глобальные проблемы,пандемия давно закончилась.
Почему он молчит про посредников банкиров которые снимают по 2%комиисии за оплату картой +1% за обналичивание,я государству плачу 3% налогов и банкиры имеют столько же.Кто то вроде обещал на государственном уровне сделать свою платёжную систему для внутренних расчётов, где она?
Электричество по 37тнг\квт как депутат считает -это не приводит к удорожанию и инфляции?
Розничный налог за 4% вместо 2% возможных ,но те же депутаты у нас в области почему то не одобрили,разберитесь хотя бы с очевидными причинами удорожания товаров,а потом уже валите всё на боевые действия в регионе.

[Исправлено: Добринцофф, 03.09.2023 - 14:13]
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