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≡ Считаем молоко настоящее и будущее - В Костанайской области увеличилось производство продуктов питания
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47471
Считаем молоко настоящее и будущее - В Костанайской области увеличилось производство продуктов питания
Отправлено: 02.09.23 - 13:14
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Управление сельского хозяйства обнародовало статистику за семь месяцев, прежде всего отметив небольшой рост производства сырья - мяса и молока.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2673
Re: Считаем молоко настоящее и будущее - В Костанайской области...
Отправлено: 02.09.23 - 13:14
#1
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В чём заключается работа управления сельского хозяйства? Собрать и опубликовать статистику? А зачем тогда управление статистики?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
462
Re: Считаем молоко настоящее и будущее - В Костанайской области...
Отправлено: 02.09.23 - 15:29
#2
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......свершилось наконец будем свои продукты потреблять,правда чтоб качество было соответственно всем стандартам.Крупы будем потреблять соседские у наших производителей руки растут из другого места.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4625
Re: Считаем молоко настоящее и будущее - В Костанайской области...
Отправлено: 02.09.23 - 15:35
#3
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Цитата:
saba:
В чём заключается работа управления сельского хозяйства?


Всё верно: тут доклад должен делать глава статистики области.

А глава ОблАгроПрома ( так раньше называли его во времена моей молодости и он был членом бюро Обкома партии) должен сделать доклад по анализу строительства и ввода обьектов переработки сельхозпродукции. ( Так требует от них их главный начальник Токаев).
Впрочем и он и его непосредственный шеф(министр с/х ) не имеют сельхоз образования и опыта работы в сельском хозяйстве и понятия не имеют что такое пашня и навоз.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2673
Re: Считаем молоко настоящее и будущее - В Костанайской области...
Отправлено: 02.09.23 - 17:51
#4
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Цитата:
ACROS:
доклад по анализу строительства и ввода обьектов переработки

Так все эти объекты частные, зачем вообще нужно министерство с/х? Субсидии можно сделать так, собрал все необходимые справки, подал в цифровом изложении в Егов. робот оценил, подходишь или нет по параметрам и выдал или не выдал, за достоверность справок отвечаешь в уголовном порядке. для объектов переработки порядок такой берёшь кредит в БВУ, если подпадаешь под меры поддержки подаешь туда же все справки. опять робот оценивает и кредитует процент с займа. Швед приезжал, рассказывал как в Швеции дома строят. Получил участок , строишь, ни тебе технадзора, ни АПЗ ничего, просто заявляешь хочу построить 10 ти этажный дом. когда построил, приходит комиссия и если не соблюдаешь их СНИПы просто рушишь дом до основания за свой счёт
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4625
Re: Считаем молоко настоящее и будущее - В Костанайской области...
Отправлено: 03.09.23 - 11:36
#5
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Цитата:
saba:
зачем вообще нужно министерство с/х?


Для осуществления сельхоз.политики правящего режима власти: - то есть существует потребность государства в том или ином продукте, с помощью финансовых мер ( субсидии, уменьшение процентной ставки, выдача льготных кредитов, гос.поддержка на уровне строительства и освоения линии переработки этого продукта и т.д.).

Правда - это не всегда осуществляется - в те годы просили больше сеять для так называемой деверсификации посевов больше масличных культур, но не проработали вопросы сбыта и многие мои коллеги( я в том числе) не могли продать сафлор.
То есть власть как обычно погналась за красивой цифрой и на этом ВСЁ и закончилось.

Цитата:
saba:
робот оценил, подходишь или нет по параметрам и выдал или не выдал


В идеале так и ДОЛЖНО быть, но на практике не так, даже совсем не так.

Они( министерство с/х) громко и на весь мир объявили что подача и рассмотрение заявок на субсидирование происходит в электронном формате и БЕЗ участие человеческого фактора что ИСКЛЮЧАЕТ коррупционные риски.
Повторю: - это не так, даже совсем не так.
Вот так, примерно проходит процесс принятия и рассмотрения заявки: мы отправляем электронно, подписываем с ЭЦП, они принимают и рассматривают заявку аж ШЕСТЬ месяцев и рассматривает не система электронная, а специалист с областного управления с/х, и не факт что после ШЕСТИ месяцев ожидания заявку примут и оплатят часть затрат.
Принимают всего ДВА человека и не факт что эти ДВА человека работают каждый день( больничные, отпуска, командировки и т.д.).
Но самое главное не том что два человека, а в том что человеческий фактор как присутствовал так и присутствует - что как не исключал так и не исключает КОРРУПЦИОННУЮ составляющиую.
По большому счёту я не вижу смысла в этой электронной системе подачи заявок: - точно так же можно отправить заявку на бумажном носителе через таксиста, нарочным или по почте через Казпочту и ждать месяцами и годами своей очереди: - всё равно заявку рассматривают в ручном режиме и с субьективным участием человека и без применения электронных баз данных с разных организации и предприятий, то есть говоря языком Макса: - система не интегрированна с базами данных учреждении и предприятий.
Это очередная имиджевая компания Минсельхоза, только непонятна для чего и для кого это сделано.
Карашукеев полностью провалил это мероприятие - что и можно ждать от человека имеющего отдалённое представление о ведении с/х.
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