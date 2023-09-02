Отправлено: - 11:36

saba:

зачем вообще нужно министерство с/х?

saba:

робот оценил, подходишь или нет по параметрам и выдал или не выдал

Цитата:Для осуществления сельхоз.политики правящего режима власти: - то есть существует потребность государства в том или ином продукте, с помощью финансовых мер ( субсидии, уменьшение процентной ставки, выдача льготных кредитов, гос.поддержка на уровне строительства и освоения линии переработки этого продукта и т.д.).Правда - это не всегда осуществляется - в те годы просили больше сеять для так называемой деверсификации посевов больше масличных культур, но не проработали вопросы сбыта и многие мои коллеги( я в том числе) не могли продать сафлор.То есть власть как обычно погналась за красивой цифрой и на этом ВСЁ и закончилось.Цитата:В идеале так и ДОЛЖНО быть, но на практике не так, даже совсем не так.Они( министерство с/х) громко и на весь мир объявили что подача и рассмотрение заявок на субсидирование происходит в электронном формате и БЕЗ участие человеческого фактора что ИСКЛЮЧАЕТ коррупционные риски.Повторю: - это не так, даже совсем не так.Вот так, примерно проходит процесс принятия и рассмотрения заявки: мы отправляем электронно, подписываем с ЭЦП, они принимают и рассматривают заявку аж ШЕСТЬ месяцев и рассматривает не система электронная, а специалист с областного управления с/х, и не факт что после ШЕСТИ месяцев ожидания заявку примут и оплатят часть затрат.Принимают всего ДВА человека и не факт что эти ДВА человека работают каждый день( больничные, отпуска, командировки и т.д.).Но самое главное не том что два человека, а в том что человеческий фактор как присутствовал так и присутствует - что как не исключал так и не исключает КОРРУПЦИОННУЮ составляющиую.По большому счёту я не вижу смысла в этой электронной системе подачи заявок: - точно так же можно отправить заявку на бумажном носителе через таксиста, нарочным или по почте через Казпочту и ждать месяцами и годами своей очереди: - всё равно заявку рассматривают в ручном режиме и с субьективным участием человека и без применения электронных баз данных с разных организации и предприятий, то есть говоря языком Макса: - система не интегрированна с базами данных учреждении и предприятий.Это очередная имиджевая компания Минсельхоза, только непонятна для чего и для кого это сделано.Карашукеев полностью провалил это мероприятие - что и можно ждать от человека имеющего отдалённое представление о ведении с/х.