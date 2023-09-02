Отправлено: - 21:40

111:

А че ты сюда проскочил? Это же все по теме, так неинтересно

Цитата:Потому что натура твоя такая - вытащить собеседника на разговор не по теме, потом сотрут обоих, а ты х..ни своей напихаешь в свою собственную тему, и гуляешь довольный с ПП, а люди из за тебя потом ждут модерацию. Я слишком хорошо тебя знаю, твою натуру.