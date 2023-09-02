Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 21:38
Цитата:
А че ты сюда проскочил?
Это же все по теме, так неинтересно
maxsaf:
А че ты сюда проскочил?
Это же все по теме, так неинтересно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 21:38
Цитата:
Не удивительно
111:
Тогда у нас почти весь народ не умеет ими пользоваться
Тогда у нас почти весь народ не умеет ими пользоваться
Не удивительно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 21:40
Цитата:
Потому что натура твоя такая - вытащить собеседника на разговор не по теме, потом сотрут обоих, а ты х..ни своей напихаешь в свою собственную тему, и гуляешь довольный с ПП, а люди из за тебя потом ждут модерацию. Я слишком хорошо тебя знаю, твою натуру.
111:
А че ты сюда проскочил? Это же все по теме, так неинтересно
А че ты сюда проскочил? Это же все по теме, так неинтересно
Потому что натура твоя такая - вытащить собеседника на разговор не по теме, потом сотрут обоих, а ты х..ни своей напихаешь в свою собственную тему, и гуляешь довольный с ПП, а люди из за тебя потом ждут модерацию. Я слишком хорошо тебя знаю, твою натуру.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 00:19
Серый волк, салам пополам, как жизнь?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 00:25
Цитата:
Да потерялся наверно
Пишет тут только в личках, и не хвалит кулик свое болото..
Наверняка скрывается уже тут у нас, от мобилизации..
[Исправлено: 111, 03.09.2023 - 08:07]
maxsaf:
Серый волк, салам пополам, как жизнь
Серый волк, салам пополам, как жизнь
Да потерялся наверно
Пишет тут только в личках, и не хвалит кулик свое болото..
Наверняка скрывается уже тут у нас, от мобилизации..
[Исправлено: 111, 03.09.2023 - 08:07]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 00:39
Цитата:
Мне не ясно. Возможно, вы к нему "гонцов" заслали, ему ребра переломали, запугали.
111:
Да потерянный он, давно же было ясно. Пишет тут только в личках, и не хвалит кулик свое болото.. Наверняка скрывается
Да потерянный он, давно же было ясно. Пишет тут только в личках, и не хвалит кулик свое болото.. Наверняка скрывается
Мне не ясно. Возможно, вы к нему "гонцов" заслали, ему ребра переломали, запугали.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 01:14
Цитата:
Только что вернулся с Севастополя.
Маршрут Эльбрус - Черное море - Крым
Море впечаталений. Перевариваю
Могу описать, но сомневаюсь что в этой сельскохозяйственной газете кому-то нужно
maxsaf:
Серый волк, салам пополам, как жизнь?
Серый волк, салам пополам, как жизнь?
Только что вернулся с Севастополя.
Маршрут Эльбрус - Черное море - Крым
Море впечаталений. Перевариваю
Могу описать, но сомневаюсь что в этой сельскохозяйственной газете кому-то нужно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 01:17
Цитата:
ашельме бешельме. Я никому никогда не пишу в личках.
Это к бабайкам и их клонам, может они вам пишут что-то там от похожего имени для набивания постов для своей жалкой шпичковой зарплаты.
Если вам какой-то бабайка-бешбармайка написал что-то в личке с подписью сирый волг, то выкладывайте тут.
Может быть интересно их глупую мазню прочитать
[Исправлено: Серый волк, 02.09.2023 - 22:21]
111:
Пишет тут только в личках
Пишет тут только в личках
ашельме бешельме. Я никому никогда не пишу в личках.
Это к бабайкам и их клонам, может они вам пишут что-то там от похожего имени для набивания постов для своей жалкой шпичковой зарплаты.
Если вам какой-то бабайка-бешбармайка написал что-то в личке с подписью сирый волг, то выкладывайте тут.
Может быть интересно их глупую мазню прочитать
[Исправлено: Серый волк, 02.09.2023 - 22:21]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 01:31
Цитата:
Как то вижу сломанного пропагандой человека, которому раньше верил..
[Исправлено: 111, 03.09.2023 - 08:08]
Серый волк:
Могу описать, но сомневаюсь что в этой сельскохозяйственной газете кому-то нужно
Могу описать, но сомневаюсь что в этой сельскохозяйственной газете кому-то нужно
Как то вижу сломанного пропагандой человека, которому раньше верил..
[Исправлено: 111, 03.09.2023 - 08:08]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 01:43
Цитата:
Естественно, тот, кто отзывается о Нашей Газете в таком тоне, неинтересна жизнь очередного пропагандиста, который считает украинскую территорию своей..
Серый волк:
сельскохозяйственной газете кому-то нужно
сельскохозяйственной газете кому-то нужно
Естественно, тот, кто отзывается о Нашей Газете в таком тоне, неинтересна жизнь очередного пропагандиста, который считает украинскую территорию своей..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13073
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 06:27
Цитата:
Серый волк:Чёрное море не интереснно, я там много раз был, в Сочи, Геленджик, Новороссийск. А вот Эльбрус обезательно покажи и расскажи. Это интереснно. Ну про Крым расскажи как люди там после присоединения к России.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6291
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 09:07
Серый объявился, давно вас не видели, не пропадайте пожалуйста, без вас и доктора СИЗО как-то скучновато стало.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2673
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 10:32
Цитата:
Да,да на Тянь Шане был, на Урале был( именно в горах) на Кавказе только на побережье. Интересно. В Орлёнке предлагали сходить на Эльбрус, но тогда дольше работать там надо было бы, а уже домой хотелось.
Vit:
А вот Эльбрус обезательно покажи и расскажи.
А вот Эльбрус обезательно покажи и расскажи.
Да,да на Тянь Шане был, на Урале был( именно в горах) на Кавказе только на побережье. Интересно. В Орлёнке предлагали сходить на Эльбрус, но тогда дольше работать там надо было бы, а уже домой хотелось.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3204
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 11:15
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать