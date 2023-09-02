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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 21:38
#8866
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Цитата:
maxsaf:

А че ты сюда проскочил?
Это же все по теме, так неинтересно
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18506
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 21:38
#8867
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Цитата:
111:
Тогда у нас почти весь народ не умеет ими пользоваться

Не удивительно 8-) :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18506
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 21:40
#8868
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Цитата:
111:
А че ты сюда проскочил? Это же все по теме, так неинтересно

Потому что натура твоя такая - вытащить собеседника на разговор не по теме, потом сотрут обоих, а ты х..ни своей напихаешь в свою собственную тему, и гуляешь довольный с ПП, а люди из за тебя потом ждут модерацию. Я слишком хорошо тебя знаю, твою натуру.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18506
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 00:19
#8869
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Серый волк, салам пополам, как жизнь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 00:25
#8870
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Цитата:
maxsaf:
Серый волк, салам пополам, как жизнь

Да потерялся наверно
Пишет тут только в личках, и не хвалит кулик свое болото..
Наверняка скрывается уже тут у нас, от мобилизации..

[Исправлено: 111, 03.09.2023 - 08:07]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18506
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 00:39
#8871
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Цитата:
111:
Да потерянный он, давно же было ясно. Пишет тут только в личках, и не хвалит кулик свое болото.. Наверняка скрывается

Мне не ясно. Возможно, вы к нему "гонцов" заслали, ему ребра переломали, запугали.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 01:14
#8872
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Цитата:
maxsaf:
Серый волк, салам пополам, как жизнь?

Только что вернулся с Севастополя.
Маршрут Эльбрус - Черное море - Крым
Море впечаталений. Перевариваю ;-)
Могу описать, но сомневаюсь что в этой сельскохозяйственной газете кому-то нужно
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 01:17
#8873
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Цитата:
111:
Пишет тут только в личках

ашельме бешельме. Я никому никогда не пишу в личках.
:lol:
Это к бабайкам и их клонам, может они вам пишут что-то там от похожего имени для набивания постов для своей жалкой шпичковой зарплаты. :lol: :lol:

Если вам какой-то бабайка-бешбармайка написал что-то в личке с подписью сирый волг, то выкладывайте тут.
Может быть интересно их глупую мазню прочитать :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 02.09.2023 - 22:21]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 01:31
#8874
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Цитата:
Серый волк:
Могу описать, но сомневаюсь что в этой сельскохозяйственной газете кому-то нужно


Как то вижу сломанного пропагандой человека, которому раньше верил..

[Исправлено: 111, 03.09.2023 - 08:08]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 01:43
#8875
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Цитата:
Серый волк:
сельскохозяйственной газете кому-то нужно

Естественно, тот, кто отзывается о Нашей Газете в таком тоне, неинтересна жизнь очередного пропагандиста, который считает украинскую территорию своей..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13070
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 06:27
#8876
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Цитата:
Серый волк:
Чёрное море не интереснно, я там много раз был, в Сочи, Геленджик, Новороссийск. А вот Эльбрус обезательно покажи и расскажи. Это интереснно. Ну про Крым расскажи как люди там после присоединения к России.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6291
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.09.23 - 09:07
#8877
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Серый объявился, давно вас не видели, не пропадайте пожалуйста, без вас и доктора СИЗО как-то скучновато стало.
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