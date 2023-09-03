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≡ Свалки Костаная. «Мы живем, как на мусорке»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47471
Свалки Костаная. «Мы живем, как на мусорке»
Отправлено: 03.09.23 - 00:45
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О свалке рядом с контейнерами во дворе дома № 117 по ул. Тауелсиздик, сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна РЯБЧЕНКО.

- Что сами контейнеры вечно переполнены, что территория возле них вся в завалах, - возмущается она. - Звонили в АйКомек, постоянно обещают, что вывезут мусор, но он никуда не исчезает. И теперь мы живем, как на мусорке!
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12431
Re: Свалки Костаная. «Мы живем, как на мусорке»
Отправлено: 03.09.23 - 00:45
#1
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Как вы тауелсиздик назовете, так оно и поплывет! :lol:
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