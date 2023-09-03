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О свалке рядом с контейнерами во дворе дома № 117 по ул. Тауелсиздик, сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна РЯБЧЕНКО.- Что сами контейнеры вечно переполнены, что территория возле них вся в завалах, - возмущается она. - Звонили в АйКомек, постоянно обещают, что вывезут мусор, но он никуда не исчезает. И теперь мы живем, как на мусорке!