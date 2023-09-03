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Прочитал даунистическую бредятину этого заголовка.И ничего не смог понять!Кто от чего должен отказаться?Уважаемая сельскохозяйтвенная газета НГ!Страны на этой планете делятся на два вида.Одни регулируют мошенников, быстро пропалывая их ряды.Другие барыжат на взятках с мошенников.По чцдесному совместительству вторые страны (третьего мира) жутко коррумпированы.И там полисяйки кормятся с мошенников.Всё достаточно стандатно.Либо вы цивилизованная страна.Либо у вас отказаться от получения кредитума можно иногда беспланума!