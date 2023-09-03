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≡ Отказаться от получения кредитов теперь можно бесплатно. Как это сделать?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47471
Отказаться от получения кредитов теперь можно бесплатно. Как это сделать?
Отправлено: 03.09.23 - 00:25
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- Мы хотим лишь помочь гражданам нашей страны оградить себя от множества мошенников, которые пытаются оформить займы незаконным путем, - отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав КОНЯШКИН.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12431
Re: Отказаться от получения кредитов теперь можно бесплатно. Как...
Отправлено: 03.09.23 - 00:25
#1
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Прочитал даунистическую бредятину этого заголовка.
И ничего не смог понять!
Кто от чего должен отказаться?

Уважаемая сельскохозяйтвенная газета НГ!
Страны на этой планете делятся на два вида.
Одни регулируют мошенников, быстро пропалывая их ряды.
Другие барыжат на взятках с мошенников.
По чцдесному совместительству вторые страны (третьего мира) жутко коррумпированы.
И там полисяйки кормятся с мошенников.
Всё достаточно стандатно.
Либо вы цивилизованная страна.
Либо у вас отказаться от получения кредитума можно иногда беспланума!
:lol: :lol:
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