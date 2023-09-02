НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 1049 из 1049«1...104710481049
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18505
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:18
#15721
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
В затылок почему то били.

Результат не заставил себя долго ждать :lol: :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29978
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:18
#15722
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, сейчас погуглил, когда тенге ввели только, 93й..
А то сомневаться стал, почему КГБ
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29978
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:20
#15723
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Результат не заставил себя долго ждать

Да, он закалил только меня.
Все что нас не убивает, делает нас сильнее..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29978
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:22
#15724
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КНБшник один меня два года искал, через налоговую вытащил.
В Рудном.
Поговорили.
Год наверно 2007й.
Да трусы они стали, законники..
Потом как оказалось я с его племянницей зависал..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18505
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:23
#15725
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
если живешь без стресса в Канадах да Швециях, с Жапониями, тянет вешаться..

по статистике суицида Казахстан занимает 19-е место из 178 стран - 17,6 на 100 тысяч населения. Тенгри ньюс.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29978
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:31
#15726
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
по статистике суицида Казахстан занимает 19-е место из 178 стран - 17,6 на 100 тысяч населения. Тенгри ньюс

Ну от твоей Родины, так же двузначной, далеко ушли?
У вас то с этим тоже нехорошо, не говоря уже о других процветающих странах?
Ты думаешь о самоубийстве?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18505
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:54
#15727
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
У вас то с этим тоже нехорошо

В Канаде разрешена эвтаназия, это значит что многие смерти, которые могли быть записаны как по болезни - идут в статистику самоубийств. А у вас принято, чтобы человек домучался до конца, иначе статистика была бы ещё хуже.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29978
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.09.23 - 00:21
#15728
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Канаде разрешена эвтаназия

Я слышу оправдание?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29978
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.09.23 - 00:22
#15729
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А у вас принято, чтобы человек домучался до конца, иначе

У нас принято спасать человека, а не убивать при первом же удобном случае.
Как то так..
Профайл
Страница 1049 из 1049«1...104710481049
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS