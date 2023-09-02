Отправлено: - 23:54

111:

У вас то с этим тоже нехорошо

Цитата:В Канаде разрешена эвтаназия, это значит что многие смерти, которые могли быть записаны как по болезни - идут в статистику самоубийств. А у вас принято, чтобы человек домучался до конца, иначе статистика была бы ещё хуже.