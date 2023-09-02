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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29978
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:50
#15706
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Амирка тоже в теме

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18505
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:51
#15707
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Цитата:
111:
А кто то родился на этой планете, чтоб с меня спросить?

Куат) но ты конечно же сделаешь вид, что не знаешь, кто это :lol: он начал приставать к не титульным, и ему прилетело за межнациональную рознь. А зря он это делал, надо было ему с тебя начать - тогда межнациональное сюда даже за уши не смогли бы притянуть. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 02.09.2023 - 22:54]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29978
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:55
#15708
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Цитата:
maxsaf:
Куат) но ты конечно же сделаешь вид, что не знаешь, кто это

Веришь?
Как после отпуска пришел сюда, это года два назад, вижу, ты только им пугаешься..
Вот ни разу абсолютно не видел..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29978
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:57
#15709
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Цитата:
maxsaf:
он начал приставать к не титульным, и

Да ладно сочинять то и сказки нагонять..
Блин, ну не вижу я его тут, и никто не видел.
Вообще..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18505
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:57
#15710
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Цитата:
111:
Веришь? Как после отпуска пришел сюда, это года два назад, вижу, ты только им пугаешься.. Вот ни разу абсолютно не видел..

На, смотри. Он тебя носом в конституцию тычет, там где про твой долг говорится, который ты не исполняешь, но хочешь чтобы другие за тебя его исполняли.

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18505
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:58
#15711
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Цитата:
111:
Блин, ну не вижу я его тут, и никто не видел. Вообще..

Ну он не успел до тебя добраться просто, но людям нервы потрепал.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29978
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:01
#15712
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Цитата:
maxsaf:
Ну он не успел до тебя добраться

Да ладно то свои страшилки рассказывать..
Знаю тебя, паникер еще тот..
Комкюу то твой завышенный ценник не понравился, рыкнули наверно рэкетиры, ты и сбежал со страху..
На меня, чтоб рыкнуть, еще не родился такой человек..
Сам, хоть уже и старый и почти беспомощный, но рыкнуть смогу..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29978
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:02
#15713
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Цитата:
maxsaf:
Он тебя носом в конституцию тычет

Я вижу всего лишь какое то фото..
Уже надо пугаться или еще нет?
Блин, ошибки даже наделал, толстенькие палшыки от страха не попадали на клавиатуру китайского смартфона..

[Исправлено: 111, 02.09.2023 - 23:03]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18505
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:05
#15714
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Цитата:
111:
На меня, чтоб рыкнуть, еще не родился такой человек.. Сам, хоть уже и старый и почти беспомощный, но рыкнуть смогу..

Ха-ха-ха :lol: поживем - увидим ;-)

[Исправлено: maxsaf, 02.09.2023 - 23:06]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18505
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:08
#15715
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Цитата:
111:
Блин, ошибки даже наделал, толстенькие палшыки от страха не попадали на клавиатуру китайского смартфона..

Та не дрожи ты так, у тебя ещё есть время записаться на курсы. :lol: можешь даже рыкнуть на меня, за то, что я тебе это напомнил 8-) :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29978
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:09
#15716
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Цитата:
maxsaf:
поживем

Поживи..
Мне уже шили 107ю тяжелую, до 8ми лет, потом на 106ю переделали, там минимум три года условки, до 3 лет зоны, потом отмазался, да, потерял какие то деньги, только и всего..
Но за честь свою личную постою так же как и стоял, даже не задумаюсь..
Да, есть еще такие люди в наше время..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
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17.01.12
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29978
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:11
#15717
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Цитата:
maxsaf:
Та не дрожи ты

Ну для нагона стресса, иногда полезно..
Говорят, если живешь без стресса в Канадах да Швециях, с Жапониями, тянет вешаться..
Вот и ты смотрю, на себя нагоняешь..
Жизнь скушна у вас, понятно..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18505
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:14
#15718
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Цитата:
111:
Мне уже шили 107ю тяжелую, до 8ми лет

Кража отрубей в особо крупном размере? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18505
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:16
#15719
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Цитата:
111:
Мне уже шили 107ю тяжелую, до 8ми лет, потом на 106ю переделали, там минимум три года условки, до 3 лет зоны, потом отмазался, да, потерял какие то деньги, только и

А я в то время в КЗ новые технологии внедрял. Потом такие как ты, вытеснили таких как я, и вы сейчас там, где и положено, по логике вещей ;-) :lol:
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* 111
(Полноправные пользователи)
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17.01.12
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29978
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:17
#15720
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Цитата:
maxsaf:
Кража отрубей в особо крупном

Да что ты..
Это вообще 90е, там ментов то тогда не было, от слова совсем..
В 93м помню меня КГБшники повязали, ну там было дело.
В затылок почему то били.
Боли то не было, было просто обидно, что толпой мочат..
Ну тогда меня впервые менты забивали, опыт, очень нужный..
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