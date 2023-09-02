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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:50
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:51
Цитата:
Куат) но ты конечно же сделаешь вид, что не знаешь, кто это он начал приставать к не титульным, и ему прилетело за межнациональную рознь. А зря он это делал, надо было ему с тебя начать - тогда межнациональное сюда даже за уши не смогли бы притянуть.
[Исправлено: maxsaf, 02.09.2023 - 22:54]
111:
А кто то родился на этой планете, чтоб с меня спросить?
А кто то родился на этой планете, чтоб с меня спросить?
Куат) но ты конечно же сделаешь вид, что не знаешь, кто это он начал приставать к не титульным, и ему прилетело за межнациональную рознь. А зря он это делал, надо было ему с тебя начать - тогда межнациональное сюда даже за уши не смогли бы притянуть.
[Исправлено: maxsaf, 02.09.2023 - 22:54]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:55
Цитата:
Веришь?
Как после отпуска пришел сюда, это года два назад, вижу, ты только им пугаешься..
Вот ни разу абсолютно не видел..
maxsaf:
Куат) но ты конечно же сделаешь вид, что не знаешь, кто это
Куат) но ты конечно же сделаешь вид, что не знаешь, кто это
Веришь?
Как после отпуска пришел сюда, это года два назад, вижу, ты только им пугаешься..
Вот ни разу абсолютно не видел..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:57
Цитата:
Да ладно сочинять то и сказки нагонять..
Блин, ну не вижу я его тут, и никто не видел.
Вообще..
maxsaf:
он начал приставать к не титульным, и
он начал приставать к не титульным, и
Да ладно сочинять то и сказки нагонять..
Блин, ну не вижу я его тут, и никто не видел.
Вообще..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:57
Цитата:
На, смотри. Он тебя носом в конституцию тычет, там где про твой долг говорится, который ты не исполняешь, но хочешь чтобы другие за тебя его исполняли.
111:
Веришь? Как после отпуска пришел сюда, это года два назад, вижу, ты только им пугаешься.. Вот ни разу абсолютно не видел..
Веришь? Как после отпуска пришел сюда, это года два назад, вижу, ты только им пугаешься.. Вот ни разу абсолютно не видел..
На, смотри. Он тебя носом в конституцию тычет, там где про твой долг говорится, который ты не исполняешь, но хочешь чтобы другие за тебя его исполняли.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:58
Цитата:
Ну он не успел до тебя добраться просто, но людям нервы потрепал.
111:
Блин, ну не вижу я его тут, и никто не видел. Вообще..
Блин, ну не вижу я его тут, и никто не видел. Вообще..
Ну он не успел до тебя добраться просто, но людям нервы потрепал.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:01
Цитата:
Да ладно то свои страшилки рассказывать..
Знаю тебя, паникер еще тот..
Комкюу то твой завышенный ценник не понравился, рыкнули наверно рэкетиры, ты и сбежал со страху..
На меня, чтоб рыкнуть, еще не родился такой человек..
Сам, хоть уже и старый и почти беспомощный, но рыкнуть смогу..
maxsaf:
Ну он не успел до тебя добраться
Ну он не успел до тебя добраться
Да ладно то свои страшилки рассказывать..
Знаю тебя, паникер еще тот..
Комкюу то твой завышенный ценник не понравился, рыкнули наверно рэкетиры, ты и сбежал со страху..
На меня, чтоб рыкнуть, еще не родился такой человек..
Сам, хоть уже и старый и почти беспомощный, но рыкнуть смогу..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:02
Цитата:
Я вижу всего лишь какое то фото..
Уже надо пугаться или еще нет?
Блин, ошибки даже наделал, толстенькие палшыки от страха не попадали на клавиатуру китайского смартфона..
[Исправлено: 111, 02.09.2023 - 23:03]
maxsaf:
Он тебя носом в конституцию тычет
Он тебя носом в конституцию тычет
Я вижу всего лишь какое то фото..
Уже надо пугаться или еще нет?
Блин, ошибки даже наделал, толстенькие палшыки от страха не попадали на клавиатуру китайского смартфона..
[Исправлено: 111, 02.09.2023 - 23:03]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:05
Цитата:
Ха-ха-ха поживем - увидим
[Исправлено: maxsaf, 02.09.2023 - 23:06]
111:
На меня, чтоб рыкнуть, еще не родился такой человек.. Сам, хоть уже и старый и почти беспомощный, но рыкнуть смогу..
На меня, чтоб рыкнуть, еще не родился такой человек.. Сам, хоть уже и старый и почти беспомощный, но рыкнуть смогу..
Ха-ха-ха поживем - увидим
[Исправлено: maxsaf, 02.09.2023 - 23:06]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:08
Цитата:
Та не дрожи ты так, у тебя ещё есть время записаться на курсы. можешь даже рыкнуть на меня, за то, что я тебе это напомнил
111:
Блин, ошибки даже наделал, толстенькие палшыки от страха не попадали на клавиатуру китайского смартфона..
Блин, ошибки даже наделал, толстенькие палшыки от страха не попадали на клавиатуру китайского смартфона..
Та не дрожи ты так, у тебя ещё есть время записаться на курсы. можешь даже рыкнуть на меня, за то, что я тебе это напомнил
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:09
Цитата:
Поживи..
Мне уже шили 107ю тяжелую, до 8ми лет, потом на 106ю переделали, там минимум три года условки, до 3 лет зоны, потом отмазался, да, потерял какие то деньги, только и всего..
Но за честь свою личную постою так же как и стоял, даже не задумаюсь..
Да, есть еще такие люди в наше время..
maxsaf:
поживем
поживем
Поживи..
Мне уже шили 107ю тяжелую, до 8ми лет, потом на 106ю переделали, там минимум три года условки, до 3 лет зоны, потом отмазался, да, потерял какие то деньги, только и всего..
Но за честь свою личную постою так же как и стоял, даже не задумаюсь..
Да, есть еще такие люди в наше время..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:11
Цитата:
Ну для нагона стресса, иногда полезно..
Говорят, если живешь без стресса в Канадах да Швециях, с Жапониями, тянет вешаться..
Вот и ты смотрю, на себя нагоняешь..
Жизнь скушна у вас, понятно..
maxsaf:
Та не дрожи ты
Та не дрожи ты
Ну для нагона стресса, иногда полезно..
Говорят, если живешь без стресса в Канадах да Швециях, с Жапониями, тянет вешаться..
Вот и ты смотрю, на себя нагоняешь..
Жизнь скушна у вас, понятно..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:14
Цитата:
Кража отрубей в особо крупном размере?
111:
Мне уже шили 107ю тяжелую, до 8ми лет
Мне уже шили 107ю тяжелую, до 8ми лет
Кража отрубей в особо крупном размере?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:16
Цитата:
А я в то время в КЗ новые технологии внедрял. Потом такие как ты, вытеснили таких как я, и вы сейчас там, где и положено, по логике вещей
111:
Мне уже шили 107ю тяжелую, до 8ми лет, потом на 106ю переделали, там минимум три года условки, до 3 лет зоны, потом отмазался, да, потерял какие то деньги, только и
Мне уже шили 107ю тяжелую, до 8ми лет, потом на 106ю переделали, там минимум три года условки, до 3 лет зоны, потом отмазался, да, потерял какие то деньги, только и
А я в то время в КЗ новые технологии внедрял. Потом такие как ты, вытеснили таких как я, и вы сейчас там, где и положено, по логике вещей
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 23:17
Цитата:
Да что ты..
Это вообще 90е, там ментов то тогда не было, от слова совсем..
В 93м помню меня КГБшники повязали, ну там было дело.
В затылок почему то били.
Боли то не было, было просто обидно, что толпой мочат..
Ну тогда меня впервые менты забивали, опыт, очень нужный..
maxsaf:
Кража отрубей в особо крупном
Кража отрубей в особо крупном
Да что ты..
Это вообще 90е, там ментов то тогда не было, от слова совсем..
В 93м помню меня КГБшники повязали, ну там было дело.
В затылок почему то били.
Боли то не было, было просто обидно, что толпой мочат..
Ну тогда меня впервые менты забивали, опыт, очень нужный..
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