Отправлено: - 22:51

111:

А кто то родился на этой планете, чтоб с меня спросить?

[Исправлено: maxsaf, 02.09.2023 - 22:54]

Цитата:Куат) но ты конечно же сделаешь вид, что не знаешь, кто этоон начал приставать к не титульным, и ему прилетело за межнациональную рознь. А зря он это делал, надо было ему с тебя начать - тогда межнациональное сюда даже за уши не смогли бы притянуть.