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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29961
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 21:43
#15691
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Сегодня в Срепке были, ну прям чуть ли не давка, Амирку даже с очереди вытащил на улицу..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29961
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 21:44
#15692
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Оказывается Скрепка на Амангельды и Скрепка на складской, это два разных магазина, а вы не знали?

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18494
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:20
#15693
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Цитата:
111:
У нашего народа все таки есть индентичность или как там его.. Язык, культура.

Язык? Фотки с курсов по казахскому покажи? Или нафиг он тебе не сдался? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29961
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:39
#15694
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Цитата:
maxsaf:
Фотки с курсов по казахскому

Вот мой курс и моя надежда

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29961
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:40
#15695
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На площадке нет уже никого

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29961
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:40
#15696
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Такой вот величественный и красивый наш дом

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29961
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:42
#15697
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Во дворе никого нет, ходим тут, по перекресткам..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29961
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:43
#15698
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Пока дома делаются манты

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29961
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:44
#15699
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Предприниматели жопятся или как там его, сделать свет в буковках, хотя сколько это здание стоит, ведь бешенных денег..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29961
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:45
#15700
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Фотаемся тут

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18494
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:46
#15701
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Цитата:
111:
Вот мой курс и моя надежда

Надеешься, что когда с тебя спросят - он будет отдуваться?
Если бы я здесь "топил" за украинский язык - мне было бы стыдно, что я его не знаю. Но у тебя стыда нет - переживать не о чем.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29961
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 22:46
#15702
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Хотел узнать кто это, никто..

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