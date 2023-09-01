Отправлено: - 21:32

111: Ты говоришь неправильную вещь насчет кондера. При детях его стараются практически не включать. Тем более если ползает. Ты ему легкие так застудишь или минингитом каким нибудь

Цитата:Бред вообще. При правильном использовании его можно вообще не выключать хоть все лето. Другой вопрос - а знаешь ли ты, как правильно? Очевидно, что не знаешь.