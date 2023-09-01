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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 196
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.23 - 21:00
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.23 - 21:04
Цитата:
[Исправлено: Vit, 01.09.2023 - 20:07]
saba:У одного форточка разбита, я заглянул. Ну скажу круто там в салоне . Панель такая мужская. В дверях огромные динамики, походу там музыка улётная. Для молодёжи тачка крутая!!. Правда грязные они внутри, как будто на свалке купили в Дубае. Их две стоят. Чёрная и синяя.
[Исправлено: Vit, 01.09.2023 - 20:07]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.23 - 22:22
Цитата:
Есть действенный метод - гонять без продыху по любимым темам - дед-герой, и памятник ему на Украине, отруби, курсы казахского языка
Skeptic: У модераторов вполне конкретно заданная направленность. Бессмысленно ждать от них адекватного отношения к беснующимся здесь "комментаторам".
Есть действенный метод - гонять без продыху по любимым темам - дед-герой, и памятник ему на Украине, отруби, курсы казахского языка
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8304
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.23 - 22:52
Цитата:
----Бесполезно , чел через пару минут забывает , что написал , под воздействием ряженки
maxsaf:
----Бесполезно , чел через пару минут забывает , что написал , под воздействием ряженки
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 10:46
Цитата:
Когда был кризис 2008 года, показывали по телевизору стоянку в Дубае.брошенные кредитные тачки, пыль была такая не разглядеть, Мазератти или Ламборгини.
Vit:
купили в Дубае.
купили в Дубае.
Когда был кризис 2008 года, показывали по телевизору стоянку в Дубае.брошенные кредитные тачки, пыль была такая не разглядеть, Мазератти или Ламборгини.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 10:48
Цитата:
Высота дорожного просвета у Форд Мустанг составляет от 101 до 145 мм.
Высота дорожного просвета у Лада 2107 составляет от 170 до 175 мм.
Карачун:
для мустанга? бросьте. он их проскочет не хуже жигулей.
для мустанга? бросьте. он их проскочет не хуже жигулей.
Высота дорожного просвета у Форд Мустанг составляет от 101 до 145 мм.
Высота дорожного просвета у Лада 2107 составляет от 170 до 175 мм.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 10:49
Бордюр из гранита: требования ГОСТ | Куртыkurty.kzhttps://kurty.kz › bordyur-iz-granita-trebovaniya-gost ГК1: В = 300 мм; Ш = 150 мм; Д = 700-2000 мм; высота обработанной части 150 мм;
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3531
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 13:16
СкуШные мужчины!Скучные разговоры
Музыка скрасит
Я слышу звуки скрипок
Задолго до того, как начинает звучать музыка
Заставь меня трепетать одной тебе известным способом.
Будь со мной нежной, потанцуй со мной.
Ты знаешь, как....
Sway me smooth, sway me now
Будь со мной нежной, потанцуй со мной...
Музыка скрасит
Я слышу звуки скрипок
Задолго до того, как начинает звучать музыка
Заставь меня трепетать одной тебе известным способом.
Будь со мной нежной, потанцуй со мной.
Ты знаешь, как....
Sway me smooth, sway me now
Будь со мной нежной, потанцуй со мной...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 13:49
Таноми че за кислый винтаж?)
[Исправлено: Vit, 02.09.2023 - 13:05]
[Исправлено: Vit, 02.09.2023 - 13:05]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 14:17
Цитата:
Виталий как ты не понимаешь? Поменяй пол в строчке и это будет обращение к тебе!!! Понимаешь это томное мурлыкание грациозной кошечки, а тут ты со своими железными тачками и грубым шансоном. Романтичнее надо быть
таноми52:
Будь со мной нежной, потанцуй со мной.
Будь со мной нежной, потанцуй со мной.
Виталий как ты не понимаешь? Поменяй пол в строчке и это будет обращение к тебе!!! Понимаешь это томное мурлыкание грациозной кошечки, а тут ты со своими железными тачками и грубым шансоном. Романтичнее надо быть
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 14:19
Пересмотри Асисяй у Лицедеев, там доходчивей объясняют.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 196
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 15:05
Цитата:
что сделать?!
если человек сделал плохо то это означает только то, что он сделал плохо. а если он ещё и при этом старался, то это означает только что он не способен делать это дело. а значит не способен выполнять свои должностные обязанности. и вот эта отмазка - "я старался" раздражает до глубины души. вообще когда слышу это "виноватое" выражения, мне вместо похвалы "за старания" хочется втащить говорящему.
arman_kst: похвалить людей за старания
что сделать?!
если человек сделал плохо то это означает только то, что он сделал плохо. а если он ещё и при этом старался, то это означает только что он не способен делать это дело. а значит не способен выполнять свои должностные обязанности. и вот эта отмазка - "я старался" раздражает до глубины души. вообще когда слышу это "виноватое" выражения, мне вместо похвалы "за старания" хочется втащить говорящему.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 21:32
Цитата:
Бред вообще. При правильном использовании его можно вообще не выключать хоть все лето. Другой вопрос - а знаешь ли ты, как правильно? Очевидно, что не знаешь.
111: Ты говоришь неправильную вещь насчет кондера. При детях его стараются практически не включать. Тем более если ползает. Ты ему легкие так застудишь или минингитом каким нибудь
Бред вообще. При правильном использовании его можно вообще не выключать хоть все лето. Другой вопрос - а знаешь ли ты, как правильно? Очевидно, что не знаешь.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 29960
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 21:36
Цитата:
Тогда у нас почти весь народ не умеет ими пользоваться
maxsaf:
При правильном использовании его можно вообще не выключать хоть все лето
При правильном использовании его можно вообще не выключать хоть все лето
Тогда у нас почти весь народ не умеет ими пользоваться
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 21:37
Цитата:
Так и должно быть в правовом государстве, на то она и полиция, никакого самосуда. Но тебе я искренне желаю врезать кому-то и присесть надолго.
111: У вас это так. Чуть что, памагите.. У нас народ более человечен и знает, что полиция не исправит человека, только загубит. Исправить может только другой человек.
Так и должно быть в правовом государстве, на то она и полиция, никакого самосуда. Но тебе я искренне желаю врезать кому-то и присесть надолго.
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