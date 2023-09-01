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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
196
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.23 - 21:00
#8851
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13069
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.23 - 21:04
#8852
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Цитата:
saba:
У одного форточка разбита, я заглянул. Ну скажу круто там в салоне . Панель такая мужская. В дверях огромные динамики, походу там музыка улётная. Для молодёжи тачка крутая!!. Правда грязные они внутри, как будто на свалке купили в Дубае. Их две стоят. Чёрная и синяя.

[Исправлено: Vit, 01.09.2023 - 20:07]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18493
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.23 - 22:22
#8853
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Цитата:
Skeptic: У модераторов вполне конкретно заданная направленность. Бессмысленно ждать от них адекватного отношения к беснующимся здесь "комментаторам".

Есть действенный метод - гонять без продыху по любимым темам - дед-герой, и памятник ему на Украине, отруби, курсы казахского языка :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8304
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.23 - 22:52
#8854
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Цитата:
maxsaf:

----Бесполезно , чел через пару минут забывает , что написал , под воздействием ряженки :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2672
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 10:46
#8855
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Цитата:
Vit:
купили в Дубае.

Когда был кризис 2008 года, показывали по телевизору стоянку в Дубае.брошенные кредитные тачки, пыль была такая не разглядеть, Мазератти или Ламборгини.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2672
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 10:48
#8856
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Цитата:
Карачун:
для мустанга? бросьте. он их проскочет не хуже жигулей.

Высота дорожного просвета у Форд Мустанг составляет от 101 до 145 мм.
Высота дорожного просвета у Лада 2107 составляет от 170 до 175 мм.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2672
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 10:49
#8857
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Бордюр из гранита: требования ГОСТ | Куртыkurty.kzhttps://kurty.kz › bordyur-iz-granita-trebovaniya-gost ГК1: В = 300 мм; Ш = 150 мм; Д = 700-2000 мм; высота обработанной части 150 мм;
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3531
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 13:16
#8858
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СкуШные мужчины!Скучные разговоры
Музыка скрасит


Я слышу звуки скрипок
Задолго до того, как начинает звучать музыка
Заставь меня трепетать одной тебе известным способом.
Будь со мной нежной, потанцуй со мной.
Ты знаешь, как....
Sway me smooth, sway me now
Будь со мной нежной, потанцуй со мной...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13069
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 13:49
#8859
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Таноми че за кислый винтаж?)


[Исправлено: Vit, 02.09.2023 - 13:05]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2672
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 14:17
#8860
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Цитата:
таноми52:
Будь со мной нежной, потанцуй со мной.

Виталий как ты не понимаешь? Поменяй пол в строчке и это будет обращение к тебе!!! Понимаешь это томное мурлыкание грациозной кошечки, а тут ты со своими железными тачками и грубым шансоном. Романтичнее надо быть
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2672
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 14:19
#8861
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Пересмотри Асисяй у Лицедеев, там доходчивей объясняют.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
196
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 15:05
#8862
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Цитата:
arman_kst: похвалить людей за старания

что сделать?!
если человек сделал плохо то это означает только то, что он сделал плохо. а если он ещё и при этом старался, то это означает только что он не способен делать это дело. а значит не способен выполнять свои должностные обязанности. и вот эта отмазка - "я старался" раздражает до глубины души. вообще когда слышу это "виноватое" выражения, мне вместо похвалы "за старания" хочется втащить говорящему.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18493
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 21:32
#8863
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Цитата:
111: Ты говоришь неправильную вещь насчет кондера. При детях его стараются практически не включать. Тем более если ползает. Ты ему легкие так застудишь или минингитом каким нибудь

Бред вообще. При правильном использовании его можно вообще не выключать хоть все лето. Другой вопрос - а знаешь ли ты, как правильно? Очевидно, что не знаешь.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29960
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 21:36
#8864
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Цитата:
maxsaf:
При правильном использовании его можно вообще не выключать хоть все лето

Тогда у нас почти весь народ не умеет ими пользоваться
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18493
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.09.23 - 21:37
#8865
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Цитата:
111: У вас это так. Чуть что, памагите.. У нас народ более человечен и знает, что полиция не исправит человека, только загубит. Исправить может только другой человек.

Так и должно быть в правовом государстве, на то она и полиция, никакого самосуда. Но тебе я искренне желаю врезать кому-то и присесть надолго.
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