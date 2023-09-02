НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47469
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 09:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Безнаказанность за жестокое обращение часто переходит в более тяжелые преступления. Человек, совершающий подобное деяние, должен знать, что наказание суровое", - написала Динара Закиева в Facebook.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29944
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 20:51
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
не пользуются сложным открыванием.

Причем тут сложное открывание?
Дети их с радостью открывают закрывают..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18484
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 20:51
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
, я бы сразу врезал..

Я сразу присел бы. Положено звонить в полицию, а не самосуд устраивать
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6290
Re: Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский...
Отправлено: 02.09.23 - 20:52
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пчему ты позволял при дочери ходить голым соседу
Это было на речке, мы ходили в кусты чтобы поменять мокрые плавки, а он мог себе позволить при его жене и дочери. Если у них так заведено, зачем я должен бить его в морду, пусть что хотят то и делают
Профайл Посетить вебсайт
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29944
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 20:53
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Положено звонить в полицию, а не

Нет.
Если перед моим ребенком бегает голым сосед, у нас положено сперва врезать, а потом, если не поймет, еще..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29944
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 20:55
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Это было на речке, мы ходили в кусты чтобы поменять мокрые плавки, а он мог себе позволить при его жене и дочери.

Тогда это педофилия по отношению к его дочери.
Склонение по моему.
Почему не врезал и не вызвал полицию?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29944
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 20:56
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Если у них так заведено,

Если у твоего соседа заведена педофилия, ты

Цитата:
сайлау курманов:
пусть что хотят то и делают


Вот так и живем..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18484
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 20:57
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Уже давно по городу висят большие баннеры о возможности установить москитные сетки с замком для детей, стоят конечно дороже, но я думаю это, того стоит.

Вот видите, есть же решения. Проблема именно в том, что москитная сетка создаёт иллюзию защиты, но слишком легко снимается. И 111 замки поставил, тоже нормальный вариант. Можно решить хотя бы частично эту проблему, если захотеть. Очень жалко таких деток, самые маленькие выпадают.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29944
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 20:58
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут хоть какие законы делай, а если народ видит, как отчим или дяденька голый ходит при девочке, возможно возбуждается, то

Цитата:
сайлау курманов:
пусть что хотят то и делают
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18484
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 20:58
#38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
у нас положено сперва врезать

Вот так и живёте
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18484
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 21:00
#39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Дети их с радостью открывают закрывают..

Зато с замком не выпадут
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS