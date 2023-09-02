Отправлено: - 20:55

сайлау курманов:

Это было на речке, мы ходили в кусты чтобы поменять мокрые плавки, а он мог себе позволить при его жене и дочери.

Цитата:Тогда это педофилия по отношению к его дочери.Склонение по моему.Почему не врезал и не вызвал полицию?