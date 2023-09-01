НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сократить число налогов и обязательных платежей в Казахстане минимум на 20% поручил Токаев
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47469
Сократить число налогов и обязательных платежей в Казахстане минимум на 20% поручил Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 21:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане можно и необходимо как минимум на 20% сократить число видов налоговых и других обязательных платежей в бюджет, сказал президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании. При этом он поручил сократить и налоговые льготы.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6289
Re: Сократить число налогов и обязательных платежей в Казахстане...
Отправлено: 01.09.23 - 21:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть мнение, что налоговики специально создают препоны простолюдинам, дабы запутать их. Почему бы просто по каждому роду деятельности не создать минимальный тариф, пусть люди платят и живут спокойно. Зачем выносить мозг и пускать туман, надо упрощать
Профайл Посетить вебсайт
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1101
Re: Сократить число налогов и обязательных платежей в Казахстане...
Отправлено: 02.09.23 - 19:10
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно в Америке или Европе ездят с разъяснениями Президента разного калибра чиновники или это чисто наше изобретение? Щас же поедут депутаты и т.д. и т.п.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS