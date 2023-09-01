Отправлено: - 21:06

В Казахстане можно и необходимо как минимум на 20% сократить число видов налоговых и других обязательных платежей в бюджет, сказал президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании. При этом он поручил сократить и налоговые льготы.