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≡ Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47469
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 09:35
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"Безнаказанность за жестокое обращение часто переходит в более тяжелые преступления. Человек, совершающий подобное деяние, должен знать, что наказание суровое", - написала Динара Закиева в Facebook.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6289
Re: Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский...
Отправлено: 02.09.23 - 16:47
#15
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У меня сосед мог голым при дочери ходить по квартире, тоже моему удивлению не было предела, всё на хи-хи переводил
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29920
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 16:51
#16
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Цитата:
maxsaf:
только с западной стороны

Ну и за ваших западных переживаю, у вас тоже 15 детей из окон выпали только за год..
Кстати ты там тоже лезешь с этими советами у себя в разные семьи, помогают хоть твои советы?
По моему нет..



[Исправлено: 111, 02.09.2023 - 16:53]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18479
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 17:00
#17
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Цитата:
111:
Ну и за ваших западных переживаю

Напоминаю, тема о казахстанских детях
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29920
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 17:05
#18
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Цитата:
maxsaf:
Напоминаю, тема о казахстанских детях

Ну ты же начал учить меня, как мне смотреть за моим ребенком, потом за украинскими.
Мне просто интересно, у тебя на Родине не выпадают дети с окон, может там у вас что то крутое такое, хотел познать ваш опыт.
Но нет.
Ровно то же самое..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18479
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 17:08
#19
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Цитата:
111:
Ну ты же начал учить меня, как мне смотреть за моим ребенком

За тем который спать ложится в 4 утра? Ну это пусть ювенальная полиция решает, чё с тобой делать.

[Исправлено: maxsaf, 02.09.2023 - 17:11]
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