Отправлено: - 16:43

111:

Да нет у меня детей индейцев, что ты пристал.

Цитата:Я работаю с индейцем - ну копия твоя. Говорю ему, Марик, ты что-ли? А он мне отвечает, сорри, блабла, ай Донт андестенд. Прикинь)) так что ты с тестом ДНК не затягивай, может это братан твой индейский тут живёт