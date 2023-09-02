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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:16
Цитата:
Ух ты..
Во обида то у тебя..
Это какие то предъявы на национальной почве скажу..
Развлечение для него..
По моему ты помешан на нацрозни..
maxsaf:
На твоей монгольской крови,
На твоей монгольской крови,
Ух ты..
Во обида то у тебя..
Это какие то предъявы на национальной почве скажу..
Развлечение для него..
По моему ты помешан на нацрозни..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:22
Цитата:
Это у тебя обида, что индейцев в резервациях кормят и поят, а тебя - нет
111:
Во обида то у тебя..
Во обида то у тебя..
Это у тебя обида, что индейцев в резервациях кормят и поят, а тебя - нет
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:28
Цитата:
А нацисты теперь памятники твоему деду в западной Украине сносят, не без твоей помощи кстати
[Исправлено: maxsaf, 02.09.2023 - 16:29]
111:
Мой дед убивал нацистов, да.
Мой дед убивал нацистов, да.
А нацисты теперь памятники твоему деду в западной Украине сносят, не без твоей помощи кстати
[Исправлено: maxsaf, 02.09.2023 - 16:29]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:36
Цитата:
Хм..
По моему я такого не говорил.
И в конце концов, я ни индеец, не коренной Канады..
maxsaf:
что индейцев в резервациях кормят
что индейцев в резервациях кормят
Хм..
По моему я такого не говорил.
И в конце концов, я ни индеец, не коренной Канады..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:38
Цитата:
Ещё раз спрашиваю - ты ДНК тест делал, чтобы это утверждать?
111:
И в конце концов, я ни индеец
И в конце концов, я ни индеец
Ещё раз спрашиваю - ты ДНК тест делал, чтобы это утверждать?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:38
Цитата:
Там нет памятников моему деду, кстати, какие нацисты, имена есть у них?
Назови конкретных нацистов, кто приказывает сносить какие то памятники каким то людям.
А то я ведь не в курсе..
maxsaf:
А нацисты теперь памятники твоему деду
А нацисты теперь памятники твоему деду
Там нет памятников моему деду, кстати, какие нацисты, имена есть у них?
Назови конкретных нацистов, кто приказывает сносить какие то памятники каким то людям.
А то я ведь не в курсе..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:39
Цитата:
Да нет у меня детей индейцев, что ты пристал.
Ты что, сдаешь какие то тесты, чтоб аодтвердить что ты коренной канадец?
maxsaf:
Ещё раз спрашиваю - ты ДНК тест делал,
Ещё раз спрашиваю - ты ДНК тест делал,
Да нет у меня детей индейцев, что ты пристал.
Ты что, сдаешь какие то тесты, чтоб аодтвердить что ты коренной канадец?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:40
Цитата:
Уже все снесли? Быстро работают
111:
Там нет памятников моему деду
Там нет памятников моему деду
Уже все снесли? Быстро работают
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:43
Цитата:
Я работаю с индейцем - ну копия твоя. Говорю ему, Марик, ты что-ли? А он мне отвечает, сорри, блабла, ай Донт андестенд. Прикинь)) так что ты с тестом ДНК не затягивай, может это братан твой индейский тут живёт
111:
Да нет у меня детей индейцев, что ты пристал.
Да нет у меня детей индейцев, что ты пристал.
Я работаю с индейцем - ну копия твоя. Говорю ему, Марик, ты что-ли? А он мне отвечает, сорри, блабла, ай Донт андестенд. Прикинь)) так что ты с тестом ДНК не затягивай, может это братан твой индейский тут живёт
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:44
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:45
Цитата:
Тебе приятно наверно, что он свой язык не бельме..
Вот у нас не так к твоему сожалению..
maxsaf:
Я работаю с индейцем
Я работаю с индейцем
Тебе приятно наверно, что он свой язык не бельме..
Вот у нас не так к твоему сожалению..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:47
Цитата:
Не знаю, тебе видней.
Память о моем деде в Раздольном и в нас прежде всего, в его потомках.
Если кто то ставил ему памятник в какой то стране, может внуки его друга с войны, мне неизвестно.
Поставили, сняли, не мое дело..
maxsaf:
Уже все снесли?
Уже все снесли?
Не знаю, тебе видней.
Память о моем деде в Раздольном и в нас прежде всего, в его потомках.
Если кто то ставил ему памятник в какой то стране, может внуки его друга с войны, мне неизвестно.
Поставили, сняли, не мое дело..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:58
Цитата:
Так и ты свой язык тоже не бельме на курсы казахского записался?
111:
Тебе приятно наверно, что он свой язык не бельме.. Вот у нас не так к твоему сожалению..
Тебе приятно наверно, что он свой язык не бельме.. Вот у нас не так к твоему сожалению..
Так и ты свой язык тоже не бельме на курсы казахского записался?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 17:00
Цитата:
Ну а что с того?
Ну ты только с этого бесишься, ведь это ты убежал из за языка , а вот мне нормально, и даже женат не на казашке, которая тоже не бельме..
maxsaf:
Так и ты свой язык тоже не бельме
Так и ты свой язык тоже не бельме
Ну а что с того?
Ну ты только с этого бесишься, ведь это ты убежал из за языка , а вот мне нормально, и даже женат не на казашке, которая тоже не бельме..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 17:02
Цитата:
И индейцу англоговорящему - нормально
111:
а вот мне нормально
а вот мне нормально
И индейцу англоговорящему - нормально
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