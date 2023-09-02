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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29920
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:16
#15661
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Цитата:
maxsaf:
На твоей монгольской крови,

Ух ты..
Во обида то у тебя..
Это какие то предъявы на национальной почве скажу..
Развлечение для него..
По моему ты помешан на нацрозни..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18479
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:22
#15662
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Цитата:
111:
Во обида то у тебя..

Это у тебя обида, что индейцев в резервациях кормят и поят, а тебя - нет :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18479
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:28
#15663
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Цитата:
111:
Мой дед убивал нацистов, да.

А нацисты теперь памятники твоему деду в западной Украине сносят, не без твоей помощи кстати ;-)

[Исправлено: maxsaf, 02.09.2023 - 16:29]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29920
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:36
#15664
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Цитата:
maxsaf:
что индейцев в резервациях кормят

Хм..
По моему я такого не говорил.
И в конце концов, я ни индеец, не коренной Канады..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18479
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:38
#15665
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Цитата:
111:
И в конце концов, я ни индеец

Ещё раз спрашиваю - ты ДНК тест делал, чтобы это утверждать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29920
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:38
#15666
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Цитата:
maxsaf:
А нацисты теперь памятники твоему деду

Там нет памятников моему деду, кстати, какие нацисты, имена есть у них?
Назови конкретных нацистов, кто приказывает сносить какие то памятники каким то людям.
А то я ведь не в курсе..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29920
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:39
#15667
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Цитата:
maxsaf:
Ещё раз спрашиваю - ты ДНК тест делал,

Да нет у меня детей индейцев, что ты пристал.
Ты что, сдаешь какие то тесты, чтоб аодтвердить что ты коренной канадец?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18479
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:40
#15668
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Цитата:
111:
Там нет памятников моему деду

Уже все снесли? Быстро работают :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18479
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:43
#15669
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Цитата:
111:
Да нет у меня детей индейцев, что ты пристал.

Я работаю с индейцем - ну копия твоя. Говорю ему, Марик, ты что-ли? А он мне отвечает, сорри, блабла, ай Донт андестенд. Прикинь)) так что ты с тестом ДНК не затягивай, может это братан твой индейский тут живёт :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29920
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:44
#15670
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Цитата:
maxsaf:
Это у тебя обида


Ах как сказано!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29920
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:45
#15671
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Цитата:
maxsaf:
Я работаю с индейцем

Тебе приятно наверно, что он свой язык не бельме..
Вот у нас не так к твоему сожалению..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29920
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:47
#15672
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Цитата:
maxsaf:
Уже все снесли?

Не знаю, тебе видней.
Память о моем деде в Раздольном и в нас прежде всего, в его потомках.
Если кто то ставил ему памятник в какой то стране, может внуки его друга с войны, мне неизвестно.
Поставили, сняли, не мое дело..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18479
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 16:58
#15673
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Цитата:
111:
Тебе приятно наверно, что он свой язык не бельме.. Вот у нас не так к твоему сожалению..

Так и ты свой язык тоже не бельме :lol: на курсы казахского записался? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29920
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 17:00
#15674
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Цитата:
maxsaf:
Так и ты свой язык тоже не бельме

Ну а что с того?
Ну ты только с этого бесишься, ведь это ты убежал из за языка , а вот мне нормально, и даже женат не на казашке, которая тоже не бельме..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18479
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 17:02
#15675
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Цитата:
111:
а вот мне нормально

И индейцу англоговорящему - нормально 8-)
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