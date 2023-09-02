Отправлено: - 17:08

111:

Ну ты же начал учить меня, как мне смотреть за моим ребенком

[Исправлено: maxsaf, 02.09.2023 - 17:11]

Цитата:За тем который спать ложится в 4 утра? Ну это пусть ювенальная полиция решает, чё с тобой делать.