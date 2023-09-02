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≡ Считаем молоко настоящее и будущее - В Костанайской области увеличилось производство продуктов питания
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47468
Считаем молоко настоящее и будущее - В Костанайской области увеличилось производство продуктов питания
Отправлено: 02.09.23 - 13:14
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Управление сельского хозяйства обнародовало статистику за семь месяцев, прежде всего отметив небольшой рост производства сырья - мяса и молока.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2667
Re: Считаем молоко настоящее и будущее - В Костанайской области...
Отправлено: 02.09.23 - 13:14
#1
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В чём заключается работа управления сельского хозяйства? Собрать и опубликовать статистику? А зачем тогда управление статистики?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
461
Re: Считаем молоко настоящее и будущее - В Костанайской области...
Отправлено: 02.09.23 - 15:29
#2
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......свершилось наконец будем свои продукты потреблять,правда чтоб качество было соответственно всем стандартам.Крупы будем потреблять соседские у наших производителей руки растут из другого места.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4624
Re: Считаем молоко настоящее и будущее - В Костанайской области...
Отправлено: 02.09.23 - 15:35
#3
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Цитата:
saba:
В чём заключается работа управления сельского хозяйства?


Всё верно: тут доклад должен делать глава статистики области.

А глава ОблАгроПрома ( так раньше называли его во времена моей молодости и он был членом бюро Обкома партии) должен сделать доклад по анализу строительства и ввода обьектов переработки сельхозпродукции. ( Так требует от них их главный начальник Токаев).
Впрочем и он и его непосредственный шеф(министр с/х ) не имеют сельхоз образования и опыта работы в сельском хозяйстве и понятия не имеют что такое пашня и навоз.
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