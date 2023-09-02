Отправлено: - 15:35

saba:

В чём заключается работа управления сельского хозяйства?

Цитата:Всё верно: тут доклад должен делать глава статистики области.А глава ОблАгроПрома ( так раньше называли его во времена моей молодости и он был членом бюро Обкома партии) должен сделать доклад по анализу строительства и ввода обьектов переработки сельхозпродукции. ( Так требует от них их главный начальник Токаев).Впрочем и он и его непосредственный шеф(министр с/х ) не имеют сельхоз образования и опыта работы в сельском хозяйстве и понятия не имеют что такое пашня и навоз.