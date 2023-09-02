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≡ Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47468
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 09:35
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"Безнаказанность за жестокое обращение часто переходит в более тяжелые преступления. Человек, совершающий подобное деяние, должен знать, что наказание суровое", - написала Динара Закиева в Facebook.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18462
Re: Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский...
Отправлено: 02.09.23 - 09:35
#1
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С пластиковыми окнами разберитесь, дети падают чуть ли не раз в неделю.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9508
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 10:08
#2
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Цитата:
maxsaf:
С пластиковыми окнами разберитесь, дети падают чуть ли не раз в неделю.

Поставить деревянные?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18462
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 11:09
#3
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Цитата:
Добринцофф:
Поставить деревянные?

Сертифицировать для начала весь этот самопал с москитными сетками, запретить установку окон с простым открыванием выше второго этажа, усилить ответственность родителей за оставление детей без присмотра.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29904
Re: Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский...
Отправлено: 02.09.23 - 12:53
#4
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Цитата:
maxsaf:
дети падают чуть ли не раз в неделю.

Заставить людей не рожать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29904
Re: Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский...
Отправлено: 02.09.23 - 12:54
#5
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Цитата:
maxsaf:
запретить установку окон с простым открыванием выше второго этажа,

У нас давно такого нет, везде сложное, практически у всех.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
461
Re: Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский...
Отправлено: 02.09.23 - 15:20
#6
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Цитата:
111:
Заставить людей не рожать?

....тебе на понятном языке говорят детей без присмотра не оставлять,мы хотим жить как цивилизованные страны и к детям ответственно относится, жёстко наказывать кто это не выполняет.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18462
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 15:27
#7
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Цитата:
111:
Заставить людей не рожать?

Я хоть какие-то идеи предлагаю, а ты? Тебе вообще пофиг на местных детей, ты только за соседских переживаешь, причем избирательно, только с западной стороны соседских. На остальных тебе пофиг.
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