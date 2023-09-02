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≡ Считаем молоко настоящее и будущее - В Костанайской области увеличилось производство продуктов питания
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47468
Считаем молоко настоящее и будущее - В Костанайской области увеличилось производство продуктов питания
Отправлено: 02.09.23 - 13:14
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Управление сельского хозяйства обнародовало статистику за семь месяцев, прежде всего отметив небольшой рост производства сырья - мяса и молока.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2663
Re: Считаем молоко настоящее и будущее - В Костанайской области...
Отправлено: 02.09.23 - 13:14
#1
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В чём заключается работа управления сельского хозяйства? Собрать и опубликовать статистику? А зачем тогда управление статистики?
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