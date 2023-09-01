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Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют костанайцы, подавшие в суд на акимат
Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют костанайцы, подавшие в суд на акимат
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Я робот(Пользователи)
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Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют костанайцы, подавшие в суд на акимат
Отправлено: 01.09.23 - 12:28
Он расположен в границах улиц Майлина - Назарбаева-Победы-Урицкого-Шевченко-Железнодорожная - Бородина. Имя Мерей району дали власти, оно прозвучало на общественных слушаниях по проекту детальной планировки в марте 2023 года. Жители тогда бурно выражали свое несогласие с новой застройкой.
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(Полноправные пользователи)
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- 344
Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют костанайцы, подавшие в суд на акимат
Отправлено: 01.09.23 - 12:28
Мещане, вцепились в свои халупы как клещи зубами и не дают городу развиваться. Ну ничего, белый пушистый зверёк, уже идет из Китая. Стройки встанут и их халупы ещё на 10 лет никому не будут нужны.
Акимату совет, обесточить район, отключить газ, воду, запретить любые сделки с недвижимостью. Чтобы цены не задирали.
[Исправлено: Ильяс, 01.09.2023 - 12:30]
Акимату совет, обесточить район, отключить газ, воду, запретить любые сделки с недвижимостью. Чтобы цены не задирали.
[Исправлено: Ильяс, 01.09.2023 - 12:30]
(Полноправные пользователи)
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- 124
Re: Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют...
Отправлено: 01.09.23 - 12:36
Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать — отключим газ!— Бриллиантовая рука
Re: Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют...
Отправлено: 01.09.23 - 12:44
Цитата:
А это плохой предвыборный ход. По сути мещанин это и есть горожанин, в плохом смысле употреблялось только в годы СССР. Так что всех нас,кто живёт в городе можно назвать мещанами.
Ильяс:
Мещане,
Мещане,
А это плохой предвыборный ход. По сути мещанин это и есть горожанин, в плохом смысле употреблялось только в годы СССР. Так что всех нас,кто живёт в городе можно назвать мещанами.
Re: Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют...
Отправлено: 01.09.23 - 12:47
Цитата:
Халупы там есть ещё ого го такие до 3 этажей доходят. Развитие города это многоэтажные коробки? Тогда город Вашингтон очень неразвитый город, там законодательно запрещено строить здания выше Капитолия.
Ильяс:
халупы
халупы
Халупы там есть ещё ого го такие до 3 этажей доходят. Развитие города это многоэтажные коробки? Тогда город Вашингтон очень неразвитый город, там законодательно запрещено строить здания выше Капитолия.
Re: Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют...
Отправлено: 01.09.23 - 12:50
Про зверька не понял. Если белочка, она обычно из бутылки идёт с зелёным змием, а не из Китая. В общем то я не биолог, вполне могут быть белки и из Китая.
(Полноправные пользователи)
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- 1317
Re: Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют...
Отправлено: 02.09.23 - 11:15
Цитата:
Может просто компенсация недостаточная? Купили бы им аналогичное жильё + оплатили расходы и дали какую-то часть в виде наличных - думаю, процент согласных перевалил бы за 90%.
Хотя и сейчас наверняка многие согласны. Просто они молчат. Не говорят же 108 из какого количества домов.
Ильяс:
Мещане, вцепились в свои халупы как клещи зубами и не дают городу развиваться
Мещане, вцепились в свои халупы как клещи зубами и не дают городу развиваться
Может просто компенсация недостаточная? Купили бы им аналогичное жильё + оплатили расходы и дали какую-то часть в виде наличных - думаю, процент согласных перевалил бы за 90%.
Хотя и сейчас наверняка многие согласны. Просто они молчат. Не говорят же 108 из какого количества домов.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 18454
Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют костанайцы, подавшие в суд на акимат
Отправлено: 02.09.23 - 11:23
Цитата:
Песец не в меру упитанный, я бы даже сказал - полный
saba:
Про зверька не понял. Если белочка, она обычно из бутылки идёт с зелёным змием, а не из Китая.
Про зверька не понял. Если белочка, она обычно из бутылки идёт с зелёным змием, а не из Китая.
Песец не в меру упитанный, я бы даже сказал - полный
A
(Полноправные пользователи)
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Re: Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют...
Отправлено: 02.09.23 - 11:23
Цитата:
Теперь, понятно- почему вас прокатывают на выборах- с потенциальными вашими избирателям нужно быть потактичней, нужно завлекать на свою сторону, нужно проникнуться , хотя бы для видимости, их заботами и проблемами.
Вам тут нужно: снять картуз, сжать его в правой руке, выйти на сцену и рубить правду-матку про зажравшихся девелопверах и гос.чиновников, при этом помахивая правой рукой ( в силе а"ля Ленин) в сторону мифического справедливого и нового казахстана.
Ильяс:
Мещане, вцепились в свои халупы как клещи зубами и не дают городу развиваться
Мещане, вцепились в свои халупы как клещи зубами и не дают городу развиваться
Теперь, понятно- почему вас прокатывают на выборах- с потенциальными вашими избирателям нужно быть потактичней, нужно завлекать на свою сторону, нужно проникнуться , хотя бы для видимости, их заботами и проблемами.
Вам тут нужно: снять картуз, сжать его в правой руке, выйти на сцену и рубить правду-матку про зажравшихся девелопверах и гос.чиновников, при этом помахивая правой рукой ( в силе а"ля Ленин) в сторону мифического справедливого и нового казахстана.
Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют костанайцы, подавшие в суд на акимат
Отправлено: 02.09.23 - 12:29
Цитата:
Это кварталы моего детства,дома там в основном очень хорошие, вода канализация , газ+ практически центр города, если жить не по Бородина, Назарбаева , а внутри квартала, тишина, машин немного, живи и радуйся
Это в районе Достыка там было побольше 2х 3х этажек старых очень и частные дома там не такие капитальные, хотя и там коттеджей понастроили+ Архимед всё заасфальтировал
[Исправлено: saba, 02.09.2023 - 12:30]
Тот самый:
Хотя и сейчас наверняка многие согласны.
Хотя и сейчас наверняка многие согласны.
Это кварталы моего детства,дома там в основном очень хорошие, вода канализация , газ+ практически центр города, если жить не по Бородина, Назарбаева , а внутри квартала, тишина, машин немного, живи и радуйся
Это в районе Достыка там было побольше 2х 3х этажек старых очень и частные дома там не такие капитальные, хотя и там коттеджей понастроили+ Архимед всё заасфальтировал
[Исправлено: saba, 02.09.2023 - 12:30]
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 29903
Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют костанайцы, подавшие в суд на акимат
Отправлено: 02.09.23 - 13:06
Цитата:
Вот какой молодец, рвется во власть.
Прям как наш депутат, который наше население терроризирует судами да вымогателями..
Ильяс:
Акимату совет, обесточить район, отключить газ, воду, запретить любые сделки с недвижимостью. Чтобы цены не задирали.
Акимату совет, обесточить район, отключить газ, воду, запретить любые сделки с недвижимостью. Чтобы цены не задирали.
Вот какой молодец, рвется во власть.
Прям как наш депутат, который наше население терроризирует судами да вымогателями..
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