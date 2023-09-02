Отправлено: - 02:42

111: Хех.. Все, с чем ты не согласен в своей стране, ты пробуешь на нас.. А там сказать боязно?

Цитата:Наоборот. Наоборот, я согласен что в Канаде два гос. языка, и я это говорю и там и тут, что и у вас должно быть два языка государственныхЕщё я согласен с канадским правительством, что индейцам лучше живётся в резервацияхты с этим согласен?