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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 01:25
Цитата:
Куда пропал? Флешки с черной бухгалтерией прячешь или бухаешь? Давай поболтаем, спать тебе ещё рано, завтра же выходной)) хотя, ты же и так нигде не работаешь
111:
А завтра у нас в ОСИ обыск, санкционированный депутатом маслихата
А завтра у нас в ОСИ обыск, санкционированный депутатом маслихата
Куда пропал? Флешки с черной бухгалтерией прячешь или бухаешь? Давай поболтаем, спать тебе ещё рано, завтра же выходной)) хотя, ты же и так нигде не работаешь
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 01:43
Цитата:
Завтра поставлю будильник на пол десятого, там внятнее что то скажу
maxsaf:
Куда пропал
Куда пропал
Завтра поставлю будильник на пол десятого, там внятнее что то скажу
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 02:42
Цитата:
Наоборот. Наоборот, я согласен что в Канаде два гос. языка, и я это говорю и там и тут, что и у вас должно быть два языка государственных
Ещё я согласен с канадским правительством, что индейцам лучше живётся в резервациях
ты с этим согласен?
111: Хех.. Все, с чем ты не согласен в своей стране, ты пробуешь на нас.. А там сказать боязно?
Наоборот. Наоборот, я согласен что в Канаде два гос. языка, и я это говорю и там и тут, что и у вас должно быть два языка государственных
Ещё я согласен с канадским правительством, что индейцам лучше живётся в резервациях
ты с этим согласен?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 08:21
Цитата:
То есть тебе об Украине и Путине в каждой теме - можно, а другим так же о других темах - нельзя?))
111: Ох, уже и тут о языке.
Уважаемая редакция, обратите хоть внимание на гражданина Канады, похвалите что ли его!
Может и успокоится немного..
Уважаемая редакция, обратите хоть внимание на гражданина Канады, похвалите что ли его!
Может и успокоится немного..
То есть тебе об Украине и Путине в каждой теме - можно, а другим так же о других темах - нельзя?))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4619
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 08:28
Цитата:
Флешки с документами сожгите, бумаги зажуйте и запейте грушевым, без адвокатов не отвечайте на вопросы.
111:
у нас в ОСИ обыск,
у нас в ОСИ обыск,
Флешки с документами сожгите, бумаги зажуйте и запейте грушевым, без адвокатов не отвечайте на вопросы.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2663
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 10:53
Цитата:
Теперь в соответствии с изменениями, внесенными в п. 8 ч. 2 ст. 53 УК, только суд правомочен санкционировать обыск, личный обыск, выемку, осмотр,
депутат там не при делах
111:
А завтра у нас в ОСИ обыск, санкционированный депутатом маслихата
А завтра у нас в ОСИ обыск, санкционированный депутатом маслихата
Теперь в соответствии с изменениями, внесенными в п. 8 ч. 2 ст. 53 УК, только суд правомочен санкционировать обыск, личный обыск, выемку, осмотр,
депутат там не при делах
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 12:28
Цитата:
Индейский и еще какой?
Язык коренного народа где?
Ты хочешь и казахский чтоб вытеснен был так же?
maxsaf:
согласен что в Канаде два гос. языка
согласен что в Канаде два гос. языка
Индейский и еще какой?
Язык коренного народа где?
Ты хочешь и казахский чтоб вытеснен был так же?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 12:30
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 12:31
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 12:32
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 12:33
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 12:39
Не, депутат от нас не отцепится..
Когда они забор украли за 500 тысяч, никаких обысков, никакой уголовки, а тут Кодо пицца, у которой не было ключа, заявила на нашего активиста, о насилии, грабеже и чуть ли не изнасиловании двух их мужиков нашим активистом пенсионером..
Обыск санкционировала его сестра, народного депутата..
Вот все что нужно знать о нашей власти..
[Исправлено: 111, 02.09.2023 - 12:40]
Когда они забор украли за 500 тысяч, никаких обысков, никакой уголовки, а тут Кодо пицца, у которой не было ключа, заявила на нашего активиста, о насилии, грабеже и чуть ли не изнасиловании двух их мужиков нашим активистом пенсионером..
Обыск санкционировала его сестра, народного депутата..
Вот все что нужно знать о нашей власти..
[Исправлено: 111, 02.09.2023 - 12:40]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 13:02
Обыск закончен.
Наверно нельзя говорить о результате?
Но скажу так, рещультат был положительным в нашу сторону..
Наверно нельзя говорить о результате?
Но скажу так, рещультат был положительным в нашу сторону..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 13:04
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