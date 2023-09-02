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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18454
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 01:25
#15631
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Цитата:
111:
А завтра у нас в ОСИ обыск, санкционированный депутатом маслихата

Куда пропал? Флешки с черной бухгалтерией прячешь или бухаешь? Давай поболтаем, спать тебе ещё рано, завтра же выходной)) хотя, ты же и так нигде не работаешь :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29903
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 01:43
#15632
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Цитата:
maxsaf:
Куда пропал

Завтра поставлю будильник на пол десятого, там внятнее что то скажу
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18454
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 02:42
#15633
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Цитата:
111: Хех.. Все, с чем ты не согласен в своей стране, ты пробуешь на нас.. А там сказать боязно?

Наоборот. Наоборот, я согласен что в Канаде два гос. языка, и я это говорю и там и тут, что и у вас должно быть два языка государственных :lol:
Ещё я согласен с канадским правительством, что индейцам лучше живётся в резервациях
:lol: ты с этим согласен? 8-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18454
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 08:21
#15634
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Цитата:
111: Ох, уже и тут о языке.
Уважаемая редакция, обратите хоть внимание на гражданина Канады, похвалите что ли его!
Может и успокоится немного..

То есть тебе об Украине и Путине в каждой теме - можно, а другим так же о других темах - нельзя?))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4619
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 08:28
#15635
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Цитата:
111:
у нас в ОСИ обыск,


Флешки с документами сожгите, бумаги зажуйте и запейте грушевым, без адвокатов не отвечайте на вопросы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2663
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 10:53
#15636
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Цитата:
111:
А завтра у нас в ОСИ обыск, санкционированный депутатом маслихата

Теперь в соответствии с изменениями, внесенными в п. 8 ч. 2 ст. 53 УК, только суд правомочен санкционировать обыск, личный обыск, выемку, осмотр,
депутат там не при делах
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29903
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 12:28
#15637
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Цитата:
maxsaf:
согласен что в Канаде два гос. языка

Индейский и еще какой?
Язык коренного народа где?
Ты хочешь и казахский чтоб вытеснен был так же?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29903
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 12:30
#15638
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А вот и обыск, блин, после вчерашнего еле встал, быстро зубки почистил, семочки в рот и побежал

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29903
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 12:31
#15639
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Вот это снимают на видео

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29903
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 12:32
#15640
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Эта коробочка детектор лжи или для отпечатков пальцев

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29903
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 12:33
#15641
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Два понятых там, то ли с Заречного, то ли с Затобыловки

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29903
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 12:39
#15642
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Не, депутат от нас не отцепится..
Когда они забор украли за 500 тысяч, никаких обысков, никакой уголовки, а тут Кодо пицца, у которой не было ключа, заявила на нашего активиста, о насилии, грабеже и чуть ли не изнасиловании двух их мужиков нашим активистом пенсионером..
Обыск санкционировала его сестра, народного депутата..
Вот все что нужно знать о нашей власти..

[Исправлено: 111, 02.09.2023 - 12:40]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29903
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 13:02
#15643
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Обыск закончен.
Наверно нельзя говорить о результате?
Но скажу так, рещультат был положительным в нашу сторону..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29903
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.09.23 - 13:04
#15644
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Необходимые подписи каких то бумаг, наверно об окончании обыска..

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