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≡ Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47468
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 13:34
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"Строительство или отказ от возведения АЭС - это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум", - сказал Президент в ежегодном Послании народу Казахстана.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29903
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 12:51
#60
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Цитата:
saba:
сделано в Китае,

Особенно неожиданно, что Камаз стал китайским..
То есть это уже не российский завод.
Караулов об этом передачу сделал
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2663
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 02.09.23 - 12:52
#61
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А зелёная энергетика пока это игрушка для богатых стран. Пока Джакишев не получил дешёвый солнечный кремний солнечная, ветряная, геотермальная энергетика дороже невозобновляемой в разы. В Европе сильно разницу государства компенсируют. Ну и потом нам какой смысл развивать зелёную энергетику? Если она станет достаточно дешёвой, куда мы денем свою таблицу Менделеева? Представляете уголь никому не нужен, нефть только на бытовую химию, газ для энергетики тоже и где наше благополучие. На одной стали с медью далеко не уедешь Все остальные полезные ископаемые нашего Казахстана видимо достаточно трудно добываются. раз транснациональные компании не рвутся их добывать
Профайл
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