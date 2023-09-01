Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...

Отправлено: - 12:52

А зелёная энергетика пока это игрушка для богатых стран. Пока Джакишев не получил дешёвый солнечный кремний солнечная, ветряная, геотермальная энергетика дороже невозобновляемой в разы. В Европе сильно разницу государства компенсируют. Ну и потом нам какой смысл развивать зелёную энергетику? Если она станет достаточно дешёвой, куда мы денем свою таблицу Менделеева? Представляете уголь никому не нужен, нефть только на бытовую химию, газ для энергетики тоже и где наше благополучие. На одной стали с медью далеко не уедешь Все остальные полезные ископаемые нашего Казахстана видимо достаточно трудно добываются. раз транснациональные компании не рвутся их добывать