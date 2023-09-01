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≡ Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют костанайцы, подавшие в суд на акимат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47466
Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют костанайцы, подавшие в суд на акимат
Отправлено: 01.09.23 - 12:28
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Он расположен в границах улиц Майлина - Назарбаева-Победы-Урицкого-Шевченко-Железнодорожная - Бородина. Имя Мерей району дали власти, оно прозвучало на общественных слушаниях по проекту детальной планировки в марте 2023 года. Жители тогда бурно выражали свое несогласие с новой застройкой.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
344
Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют костанайцы, подавшие в суд на акимат
Отправлено: 01.09.23 - 12:28
#1
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Мещане, вцепились в свои халупы как клещи зубами и не дают городу развиваться. Ну ничего, белый пушистый зверёк, уже идет из Китая. Стройки встанут и их халупы ещё на 10 лет никому не будут нужны.

Акимату совет, обесточить район, отключить газ, воду, запретить любые сделки с недвижимостью. Чтобы цены не задирали.

[Исправлено: Ильяс, 01.09.2023 - 12:30]
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
124
Re: Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют...
Отправлено: 01.09.23 - 12:36
#2
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Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать — отключим газ!— Бриллиантовая рука
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2658
Re: Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют...
Отправлено: 01.09.23 - 12:44
#3
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Цитата:
Ильяс:
Мещане,

А это плохой предвыборный ход. По сути мещанин это и есть горожанин, в плохом смысле употреблялось только в годы СССР. Так что всех нас,кто живёт в городе можно назвать мещанами.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2658
Re: Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют...
Отправлено: 01.09.23 - 12:47
#4
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Цитата:
Ильяс:
халупы

Халупы там есть ещё ого го такие до 3 этажей доходят. Развитие города это многоэтажные коробки? Тогда город Вашингтон очень неразвитый город, там законодательно запрещено строить здания выше Капитолия.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2658
Re: Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют...
Отправлено: 01.09.23 - 12:50
#5
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Про зверька не понял. Если белочка, она обычно из бутылки идёт с зелёным змием, а не из Китая. В общем то я не биолог, вполне могут быть белки и из Китая.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1317
Re: Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют...
Отправлено: 02.09.23 - 11:15
#6
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Цитата:
Ильяс:
Мещане, вцепились в свои халупы как клещи зубами и не дают городу развиваться


Может просто компенсация недостаточная? Купили бы им аналогичное жильё + оплатили расходы и дали какую-то часть в виде наличных - думаю, процент согласных перевалил бы за 90%.

Хотя и сейчас наверняка многие согласны. Просто они молчат. Не говорят же 108 из какого количества домов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18454
Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют костанайцы, подавшие в суд на акимат
Отправлено: 02.09.23 - 11:23
#7
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Цитата:
saba:
Про зверька не понял. Если белочка, она обычно из бутылки идёт с зелёным змием, а не из Китая.

Песец :lol: не в меру упитанный, я бы даже сказал - полный 8-) 8-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4619
Re: Отмены многоэтажной застройки района Мерей требуют...
Отправлено: 02.09.23 - 11:23
#8
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Цитата:
Ильяс:
Мещане, вцепились в свои халупы как клещи зубами и не дают городу развиваться


Теперь, понятно- почему вас прокатывают на выборах- с потенциальными вашими избирателям нужно быть потактичней, нужно завлекать на свою сторону, нужно проникнуться , хотя бы для видимости, их заботами и проблемами.
Вам тут нужно: снять картуз, сжать его в правой руке, выйти на сцену и рубить правду-матку про зажравшихся девелопверах и гос.чиновников, при этом помахивая правой рукой ( в силе а"ля Ленин) в сторону мифического справедливого и нового казахстана.
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