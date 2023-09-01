Отправлено: - 01:22

Vit:

Очень хорошо видно в Караганде половина стоит, в Павлодаре из двух десятков штук 6-7 стоят

Цитата:У нас их тут дофига, и тоже некоторые не крутятся. Дорогое развлечение, ну и чтобы зелёным пыль в глаза пустить. Тут до сих пор 70% энергии получают сжиганием топлива, 15 АЭС, а остальное гидро. На ветряки и солнечные батареи вообще мизер приходится.