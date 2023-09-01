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≡ Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47466
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 13:34
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"Строительство или отказ от возведения АЭС - это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум", - сказал Президент в ежегодном Послании народу Казахстана.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18454
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:16
#45
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На бумаге срок окупаемости ветряков - 10-15 лет, а по факту - все 30, что значительно превышает их время жизни. Выводы сами сделаете?))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18454
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:22
#46
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Цитата:
Vit:
Очень хорошо видно в Караганде половина стоит, в Павлодаре из двух десятков штук 6-7 стоят

У нас их тут дофига, и тоже некоторые не крутятся. Дорогое развлечение, ну и чтобы зелёным пыль в глаза пустить. Тут до сих пор 70% энергии получают сжиганием топлива, 15 АЭС, а остальное гидро. На ветряки и солнечные батареи вообще мизер приходится.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18454
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 02.09.23 - 01:29
#47
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АЭС - быть, смиритесь)
Цитата:
"То, что называлось "властью семьи", закончилось. И это оказало фундаментальное влияние на политический ландшафт страны. Президент заявил, что Казахстан обязан сам себя обеспечивать энергетикой. Не должен покупать ее за границей. Страна обладает всеми возможностями для технологического и экономического роста", - отметил Максим Шевченко.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29889
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:44
#48
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Цитата:
maxsaf:
отметил Максим Шевченко.

Верить тому, кто просто чешет языком?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29889
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:47
#49
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Цитата:
maxsaf:
На бумаге срок окупаемости ветряков - 10-15 лет, а по факту - все 30, что значительно превышает их время жизни. Выводы сами сделаете?)

Хех..
Все, с чем ты не согласен в своей стране, ты пробуешь на нас..
А там сказать боязно?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1730
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 02:02
#50
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Цитата:
111:
Верить тому, кто просто чешет языком?

Ну да, источники твоих ретрансляций - прям истина в последней инстанции :lol: 8-) :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18454
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 02:47
#51
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Цитата:
111:
Верить тому, кто просто чешет языком?

Как то не слишком уважительно ты говоришь про своего президента:

Цитата:
«Казахстан в принципе не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран. То, что происходит сейчас, недопустимо со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения безопасности государства»,— сказал господин Токаев.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
457
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 02.09.23 - 02:57
#52
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Цитата:
maxsaf:
Первым делом зелёные запретят вам жечь ископаемое топливо, из за этого электроэнергия подорожает в 5 раз, а остальное, скажут, разбирайтесь теперь сами, там не сложно ;-) :lol:

....всё равно пускай всё дорожает,зато уголёк наш целёхонький будет и энергии набирает до лучших времён.Это болжны беспокоиться кто в комфорте живёт а нам в ПЧСТРе нестоит беспокоится,готовить можем и на печи.
...у моего знакамого в германии сын обслуживает эти ветряки так он говорит хорошие деньги получает правда дома не живёт.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18454
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 03:02
#53
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
зато уголёк наш целёхонький будет и энергии набирает до лучших времён

Да поймите вы, его можно сжечь либо сейчас, либо никогда. Начнёте платить налог на печку - вспомните мои слова ;-) .
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1317
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 11:02
#54
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Цитата:
saba:
Я бы вообще поставил в каждой области по мини АЭС, чем за полторы тысячи км тащить из Экибастуза. Плечо доставки меньше, цена ниже


Зачем вообще тащить откуда-то? У нас в городе как минимум 3 ТЭЦ могут и вырабатывают электроэнергию. Почему бы их не модернизировать и не создать хотя бы какой-то резерв на случай катаклизмов? (Апрель 2020).

Сейчас эти ТЭЦ также вырабатывают электроэнергию, но только для своих внутренних нужд, а могли бы снабжать ей хотя бы критическую инфраструктуру (или даже весь город). В области есть газ и этим нужно пользоваться!

[Исправлено: Тот самый, 02.09.2023 - 11:05]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9508
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 11:10
#55
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Цитата:
Тот самый:
В области есть газ и этим нужно пользоваться!

Вы про тот газ который из России?
А если что то пойдёт не так,останемся без света и газа?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18454
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 11:20
#56
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Цитата:
Тот самый:
В области есть газ и этим нужно пользоваться!

Ископаемая энергетика доживает последние дни, строить АЭС надо было начинать вчера, завтра будет уже поздно. В Европе ДВС под запретом с 2035г. Давление на отрасль ископаемой энергетики будет со всех сторон. Налог на выброс углерода не миф, он уже работает.
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