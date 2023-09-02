НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47466
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 09:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Безнаказанность за жестокое обращение часто переходит в более тяжелые преступления. Человек, совершающий подобное деяние, должен знать, что наказание суровое", - написала Динара Закиева в Facebook.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18454
Re: Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский...
Отправлено: 02.09.23 - 09:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С пластиковыми окнами разберитесь, дети падают чуть ли не раз в неделю.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9508
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 10:08
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
С пластиковыми окнами разберитесь, дети падают чуть ли не раз в неделю.

Поставить деревянные?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18454
Новую статью в Уголовный кодекс предложила ввести детский омбудсмен
Отправлено: 02.09.23 - 11:09
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Поставить деревянные?

Сертифицировать для начала весь этот самопал с москитными сетками, запретить установку окон с простым открыванием выше второго этажа, усилить ответственность родителей за оставление детей без присмотра.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS