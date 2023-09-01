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Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47465
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 13:34
"Строительство или отказ от возведения АЭС - это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум", - сказал Президент в ежегодном Послании народу Казахстана.
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Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:16
На бумаге срок окупаемости ветряков - 10-15 лет, а по факту - все 30, что значительно превышает их время жизни. Выводы сами сделаете?))
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:22
Цитата:
У нас их тут дофига, и тоже некоторые не крутятся. Дорогое развлечение, ну и чтобы зелёным пыль в глаза пустить. Тут до сих пор 70% энергии получают сжиганием топлива, 15 АЭС, а остальное гидро. На ветряки и солнечные батареи вообще мизер приходится.
Vit:
Очень хорошо видно в Караганде половина стоит, в Павлодаре из двух десятков штук 6-7 стоят
Очень хорошо видно в Караганде половина стоит, в Павлодаре из двух десятков штук 6-7 стоят
У нас их тут дофига, и тоже некоторые не крутятся. Дорогое развлечение, ну и чтобы зелёным пыль в глаза пустить. Тут до сих пор 70% энергии получают сжиганием топлива, 15 АЭС, а остальное гидро. На ветряки и солнечные батареи вообще мизер приходится.
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 02.09.23 - 01:29
АЭС - быть, смиритесь)
Цитата:
Цитата:
"То, что называлось "властью семьи", закончилось. И это оказало фундаментальное влияние на политический ландшафт страны. Президент заявил, что Казахстан обязан сам себя обеспечивать энергетикой. Не должен покупать ее за границей. Страна обладает всеми возможностями для технологического и экономического роста", - отметил Максим Шевченко.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 29889
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:44
Цитата:
Верить тому, кто просто чешет языком?
maxsaf:
отметил Максим Шевченко.
отметил Максим Шевченко.
Верить тому, кто просто чешет языком?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 29889
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:47
Цитата:
Хех..
Все, с чем ты не согласен в своей стране, ты пробуешь на нас..
А там сказать боязно?
maxsaf:
На бумаге срок окупаемости ветряков - 10-15 лет, а по факту - все 30, что значительно превышает их время жизни. Выводы сами сделаете?)
На бумаге срок окупаемости ветряков - 10-15 лет, а по факту - все 30, что значительно превышает их время жизни. Выводы сами сделаете?)
Хех..
Все, с чем ты не согласен в своей стране, ты пробуешь на нас..
А там сказать боязно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1730
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 02:02
Цитата:
Ну да, источники твоих ретрансляций - прям истина в последней инстанции
111:
Верить тому, кто просто чешет языком?
Верить тому, кто просто чешет языком?
Ну да, источники твоих ретрансляций - прям истина в последней инстанции
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 02:47
Цитата:
Как то не слишком уважительно ты говоришь про своего президента:
Цитата:
111:
Верить тому, кто просто чешет языком?
Верить тому, кто просто чешет языком?
Как то не слишком уважительно ты говоришь про своего президента:
Цитата:
«Казахстан в принципе не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран. То, что происходит сейчас, недопустимо со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения безопасности государства»,— сказал господин Токаев.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 457
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 02.09.23 - 02:57
Цитата:
....всё равно пускай всё дорожает,зато уголёк наш целёхонький будет и энергии набирает до лучших времён.Это болжны беспокоиться кто в комфорте живёт а нам в ПЧСТРе нестоит беспокоится,готовить можем и на печи.
...у моего знакамого в германии сын обслуживает эти ветряки так он говорит хорошие деньги получает правда дома не живёт.
maxsaf:
Первым делом зелёные запретят вам жечь ископаемое топливо, из за этого электроэнергия подорожает в 5 раз, а остальное, скажут, разбирайтесь теперь сами, там не сложно
Первым делом зелёные запретят вам жечь ископаемое топливо, из за этого электроэнергия подорожает в 5 раз, а остальное, скажут, разбирайтесь теперь сами, там не сложно
....всё равно пускай всё дорожает,зато уголёк наш целёхонький будет и энергии набирает до лучших времён.Это болжны беспокоиться кто в комфорте живёт а нам в ПЧСТРе нестоит беспокоится,готовить можем и на печи.
...у моего знакамого в германии сын обслуживает эти ветряки так он говорит хорошие деньги получает правда дома не живёт.
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 03:02
Цитата:
Да поймите вы, его можно сжечь либо сейчас, либо никогда. Начнёте платить налог на печку - вспомните мои слова .
родом из Шанхая2022:
зато уголёк наш целёхонький будет и энергии набирает до лучших времён
зато уголёк наш целёхонький будет и энергии набирает до лучших времён
Да поймите вы, его можно сжечь либо сейчас, либо никогда. Начнёте платить налог на печку - вспомните мои слова .
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