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≡ Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47465
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 13:34
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"Строительство или отказ от возведения АЭС - это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум", - сказал Президент в ежегодном Послании народу Казахстана.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18440
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:16
#45
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На бумаге срок окупаемости ветряков - 10-15 лет, а по факту - все 30, что значительно превышает их время жизни. Выводы сами сделаете?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18440
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:22
#46
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Цитата:
Vit:
Очень хорошо видно в Караганде половина стоит, в Павлодаре из двух десятков штук 6-7 стоят

У нас их тут дофига, и тоже некоторые не крутятся. Дорогое развлечение, ну и чтобы зелёным пыль в глаза пустить. Тут до сих пор 70% энергии получают сжиганием топлива, 15 АЭС, а остальное гидро. На ветряки и солнечные батареи вообще мизер приходится.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18440
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 02.09.23 - 01:29
#47
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АЭС - быть, смиритесь)
Цитата:
"То, что называлось "властью семьи", закончилось. И это оказало фундаментальное влияние на политический ландшафт страны. Президент заявил, что Казахстан обязан сам себя обеспечивать энергетикой. Не должен покупать ее за границей. Страна обладает всеми возможностями для технологического и экономического роста", - отметил Максим Шевченко.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29889
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:44
#48
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Цитата:
maxsaf:
отметил Максим Шевченко.

Верить тому, кто просто чешет языком?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29889
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:47
#49
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Цитата:
maxsaf:
На бумаге срок окупаемости ветряков - 10-15 лет, а по факту - все 30, что значительно превышает их время жизни. Выводы сами сделаете?)

Хех..
Все, с чем ты не согласен в своей стране, ты пробуешь на нас..
А там сказать боязно?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1730
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 02:02
#50
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Цитата:
111:
Верить тому, кто просто чешет языком?

Ну да, источники твоих ретрансляций - прям истина в последней инстанции :lol: 8-) :-o
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