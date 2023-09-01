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≡ Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47465
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 13:34
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"Строительство или отказ от возведения АЭС - это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум", - сказал Президент в ежегодном Послании народу Казахстана.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18440
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 23:48
#30
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
...уже давно всё расспродано на много лет вперёд.

Это надо чаще показывать тем кто говорит "у нас вся таблица Менделеева" :lol:
А с АЭС появятся даже те элементы, которых ещё в таблице нету. Случайно появятся :lol:
Потому что стройка - дело долгое, пока россияне построят - уже не останется никого, кто инструкцию к эксплуатации сможет прочитать в оригинале, прийдётся переводчиков нанимать, а там ошибки перевода сразу повышают риск. Поэтому пусть американцы строят, все равно английский считай что государственный. Я это по фотке понял ))

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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1730
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 00:03
#31
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Цитата:
111:
Ну вот, как только так сразу

От темы заметки не уходим и не провоцируем. Андестенд? А то снова плакаться будешь, что на тебя жалуются :lol: 8-) :-o
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
456
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 02.09.23 - 00:04
#32
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.....что всякие обжираловки дешёвые мы умеем воздвигать это точно мы можем а вот что сложней увы никак не научились или не хотим.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
456
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 02.09.23 - 00:14
#33
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.....если мы выбрали европейский путь таким образом должны отказаться полностью от угольных электростанций,перейти в срочном порядке на ветровую и солнечную энергию которых у нас в избытке и о амомных станциях даже не думать,особенно важно наладить связь с европейскими зелёными,чтобы они поделилесь своим огромным опытом перехода на альтернативные источники,важно наладить связь с нашими немецкими друзями зелёными Анналенна Беербоок и хером Рабеком.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1730
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 00:28
#34
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
а вот что сложней увы никак не научились

Научились, да только одна беда - поуехали и те, кто учил, и те, кто научились. Перспективы нет и не предвидится. Остались главные спецы: мастера рукой водить да деньги считать (особенно чужие) :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1730
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 00:39
#35
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
особенно важно наладить связь с европейскими зелёными,чтобы они поделилесь

Мне вот интересно: по Боровской трассе в сторону Молокановки натыкали ветрогенераторы - и чё? Какой выхлоп с них? Стоило ли оно того? Понятно, что окупаемость в долгосрочной перспективе, но где хотя бы примерные цифры? Чёт в СМИ тишина и никакого пиара :lol: 8-) :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18440
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 00:52
#36
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Цитата:
Сыкымы:
Понятно, что окупаемость в долгосрочной перспективе

И только если не сломаются и не прийдётся меня вызывать для ремонта)) а я больше за тенге не работаю ;-) :lol: с АЭС будет та же история ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8303
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 00:54
#37
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Цитата:
Сыкымы:
От темы заметки не уходим и не провоцируем. Андестенд? А то снова плакаться будешь, что на тебя жалуются

----а он по другому не можеть
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1730
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 00:55
#38
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Цитата:
maxsaf:
И только если не сломаются и не прийдётся меня вызывать для ремонта

А что у них чаще ломается - механика или электроника?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1730
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 00:58
#39
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Цитата:
Гога:
он по другому не можеть

Или не хочеть :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1730
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:01
#40
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Цитата:
Гога:
он по другому не можеть

Вспомнился армейский слоган: "Не можешь - научим, не хочешь - заставим" :lol: 8-) :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13066
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:06
#41
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Цитата:
Сыкымы: А что у них чаще ломается - механика или электроника?
Ветровики которые много лет назад поставили, уже не работают. Очень хорошо видно в Караганде половина стоит, в Павлодаре из двух десятков штук 6-7 стоят. В России многие чёрные, погорели. Наверно у нас не кому и не чем ремонтировать. А вызывать бригаду из Европы дорого очень.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18440
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:10
#42
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Цитата:
Сыкымы:
А что у них чаще ломается - механика или электроника?

Зависит от стихийных бедствий и регулярного обслуживания
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18440
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:11
#43
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Цитата:
Vit:
Ветровики которые много лет назад поставили, уже не работают.

Потому что их содержание раза в два или три дороже, чем покупка и монтаж.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18440
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:14
#44
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
особенно важно наладить связь с европейскими зелёными,чтобы они поделилесь своим огромным опытом перехода на альтернативные источники

Первым делом зелёные запретят вам жечь ископаемое топливо, из за этого электроэнергия подорожает в 5 раз, а остальное, скажут, разбирайтесь теперь сами, там не сложно ;-) :lol:
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