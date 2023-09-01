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Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47465
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 13:34
"Строительство или отказ от возведения АЭС - это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум", - сказал Президент в ежегодном Послании народу Казахстана.
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Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 23:48
Цитата:
Это надо чаще показывать тем кто говорит "у нас вся таблица Менделеева"
А с АЭС появятся даже те элементы, которых ещё в таблице нету. Случайно появятся
Потому что стройка - дело долгое, пока россияне построят - уже не останется никого, кто инструкцию к эксплуатации сможет прочитать в оригинале, прийдётся переводчиков нанимать, а там ошибки перевода сразу повышают риск. Поэтому пусть американцы строят, все равно английский считай что государственный. Я это по фотке понял ))
родом из Шанхая2022:
...уже давно всё расспродано на много лет вперёд.
...уже давно всё расспродано на много лет вперёд.
Это надо чаще показывать тем кто говорит "у нас вся таблица Менделеева"
А с АЭС появятся даже те элементы, которых ещё в таблице нету. Случайно появятся
Потому что стройка - дело долгое, пока россияне построят - уже не останется никого, кто инструкцию к эксплуатации сможет прочитать в оригинале, прийдётся переводчиков нанимать, а там ошибки перевода сразу повышают риск. Поэтому пусть американцы строят, все равно английский считай что государственный. Я это по фотке понял ))
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 00:03
Цитата:
От темы заметки не уходим и не провоцируем. Андестенд? А то снова плакаться будешь, что на тебя жалуются
111:
Ну вот, как только так сразу
Ну вот, как только так сразу
От темы заметки не уходим и не провоцируем. Андестенд? А то снова плакаться будешь, что на тебя жалуются
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 456
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 02.09.23 - 00:04
.....что всякие обжираловки дешёвые мы умеем воздвигать это точно мы можем а вот что сложней увы никак не научились или не хотим.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 456
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 02.09.23 - 00:14
.....если мы выбрали европейский путь таким образом должны отказаться полностью от угольных электростанций,перейти в срочном порядке на ветровую и солнечную энергию которых у нас в избытке и о амомных станциях даже не думать,особенно важно наладить связь с европейскими зелёными,чтобы они поделилесь своим огромным опытом перехода на альтернативные источники,важно наладить связь с нашими немецкими друзями зелёными Анналенна Беербоок и хером Рабеком.
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 00:28
Цитата:
Научились, да только одна беда - поуехали и те, кто учил, и те, кто научились. Перспективы нет и не предвидится. Остались главные спецы: мастера рукой водить да деньги считать (особенно чужие)
родом из Шанхая2022:
а вот что сложней увы никак не научились
а вот что сложней увы никак не научились
Научились, да только одна беда - поуехали и те, кто учил, и те, кто научились. Перспективы нет и не предвидится. Остались главные спецы: мастера рукой водить да деньги считать (особенно чужие)
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 00:39
Цитата:
Мне вот интересно: по Боровской трассе в сторону Молокановки натыкали ветрогенераторы - и чё? Какой выхлоп с них? Стоило ли оно того? Понятно, что окупаемость в долгосрочной перспективе, но где хотя бы примерные цифры? Чёт в СМИ тишина и никакого пиара
родом из Шанхая2022:
особенно важно наладить связь с европейскими зелёными,чтобы они поделилесь
особенно важно наладить связь с европейскими зелёными,чтобы они поделилесь
Мне вот интересно: по Боровской трассе в сторону Молокановки натыкали ветрогенераторы - и чё? Какой выхлоп с них? Стоило ли оно того? Понятно, что окупаемость в долгосрочной перспективе, но где хотя бы примерные цифры? Чёт в СМИ тишина и никакого пиара
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 00:52
Цитата:
И только если не сломаются и не прийдётся меня вызывать для ремонта)) а я больше за тенге не работаю с АЭС будет та же история
Сыкымы:
Понятно, что окупаемость в долгосрочной перспективе
Понятно, что окупаемость в долгосрочной перспективе
И только если не сломаются и не прийдётся меня вызывать для ремонта)) а я больше за тенге не работаю с АЭС будет та же история
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8303
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 00:54
Цитата:
----а он по другому не можеть
Сыкымы:
От темы заметки не уходим и не провоцируем. Андестенд? А то снова плакаться будешь, что на тебя жалуются
От темы заметки не уходим и не провоцируем. Андестенд? А то снова плакаться будешь, что на тебя жалуются
----а он по другому не можеть
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 00:55
Цитата:
А что у них чаще ломается - механика или электроника?
maxsaf:
И только если не сломаются и не прийдётся меня вызывать для ремонта
И только если не сломаются и не прийдётся меня вызывать для ремонта
А что у них чаще ломается - механика или электроника?
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 00:58
Цитата:
Или не хочеть
Гога:
он по другому не можеть
он по другому не можеть
Или не хочеть
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:01
Цитата:
Вспомнился армейский слоган: "Не можешь - научим, не хочешь - заставим"
Гога:
он по другому не можеть
он по другому не можеть
Вспомнился армейский слоган: "Не можешь - научим, не хочешь - заставим"
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13066
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:06
Цитата:
Сыкымы: А что у них чаще ломается - механика или электроника?Ветровики которые много лет назад поставили, уже не работают. Очень хорошо видно в Караганде половина стоит, в Павлодаре из двух десятков штук 6-7 стоят. В России многие чёрные, погорели. Наверно у нас не кому и не чем ремонтировать. А вызывать бригаду из Европы дорого очень.
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:10
Цитата:
Зависит от стихийных бедствий и регулярного обслуживания
Сыкымы:
А что у них чаще ломается - механика или электроника?
А что у них чаще ломается - механика или электроника?
Зависит от стихийных бедствий и регулярного обслуживания
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:11
Цитата:
Потому что их содержание раза в два или три дороже, чем покупка и монтаж.
Vit:
Ветровики которые много лет назад поставили, уже не работают.
Ветровики которые много лет назад поставили, уже не работают.
Потому что их содержание раза в два или три дороже, чем покупка и монтаж.
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 02.09.23 - 01:14
Цитата:
Первым делом зелёные запретят вам жечь ископаемое топливо, из за этого электроэнергия подорожает в 5 раз, а остальное, скажут, разбирайтесь теперь сами, там не сложно
родом из Шанхая2022:
особенно важно наладить связь с европейскими зелёными,чтобы они поделилесь своим огромным опытом перехода на альтернативные источники
особенно важно наладить связь с европейскими зелёными,чтобы они поделилесь своим огромным опытом перехода на альтернативные источники
Первым делом зелёные запретят вам жечь ископаемое топливо, из за этого электроэнергия подорожает в 5 раз, а остальное, скажут, разбирайтесь теперь сами, там не сложно
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