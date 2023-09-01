Отправлено: - 23:48

родом из Шанхая2022:

...уже давно всё расспродано на много лет вперёд.

Цитата:Это надо чаще показывать тем кто говорит "у нас вся таблица Менделеева"А с АЭС появятся даже те элементы, которых ещё в таблице нету. Случайно появятсяПотому что стройка - дело долгое, пока россияне построят - уже не останется никого, кто инструкцию к эксплуатации сможет прочитать в оригинале, прийдётся переводчиков нанимать, а там ошибки перевода сразу повышают риск. Поэтому пусть американцы строят, все равно английский считай что государственный. Я это по фотке понял ))