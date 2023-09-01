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≡ Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47465
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 10:00
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Стюардессу Кристину Распопову, погибшую во время крушения бизнес-джета главы «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина, в четверг похоронили в Рудном в Казахстане. Об этом сообщила тетя погибшей Елена Абраменкова. По ее словам, в Казахстане живет мать стюардессы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29886
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 21:59
#60
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Цитата:
Гога:
Заедь просто на кладбище , 2 гвоздики положи.

Буду благодарен за это пользователю Карачун..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8302
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 22:12
#61
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Цитата:
111:
Буду благодарен за это пользователю Карачун..

----Ты сделай это !
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1016
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 22:15
#62
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Цитата:
таноми52:

Бесполезно об этом говорить людям без чести и совести.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1016
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 22:17
#63
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Цитата:
KOS77:

У модераторов вполне конкретно заданная направленность. Бессмысленно ждать от них адекватного отношения к беснующимся здесь "комментаторам".
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1016
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 22:18
#64
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А про честные выборы на Украине улыбнуло. :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29886
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 23:00
#65
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Цитата:
Skeptic:

О, хоть свои подтянулись.
Что, согласен сгонять со мной и возложить венки?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29886
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 23:01
#66
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Цитата:
Гога:
Ты сделай это !

Ты же его попросил?
Я только за!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29886
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 23:23
#67
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Цитата:
таноми52:
е подумал, как может быть больно её родственникам от твоих

С чего я должен думать о новости , причем перепечатанной?
Ты некролог напишешь, соболезнования?
Ты поможешь семье?
Ты возложишь венки?
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