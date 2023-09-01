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≡ Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47465
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 13:34
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"Строительство или отказ от возведения АЭС - это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум", - сказал Президент в ежегодном Послании народу Казахстана.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29886
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 19:39
#15
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Ну пока выбора нет.
Россия нас нагнула конечно же и очень жестко..

[color=#999999][Исправлено: 111, 01.09.2023 - 19:43][/color]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29886
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 19:42
#16
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Речь идет вообще о другом.
Будет ли у нас с Россией одна экономика, один рубль и одна страна, по подобию Ойросоюза, или же мы пойдем каким то своим путем, ожидая удары калибров и ониксов в спину..
Тут конечно, сопрут все на референдум, хотя уже все решили.
Просто если что то народишку не понравится - вот, держите ваш же референдум, вы сами проголосовали за рабство у россиян и теперь ходите и сопите в свои две дырочки, а то и в остальные, и подтирайте ноги российским зэкам, участникам СВО и прочим россиянам..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18429
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 20:09
#17
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Цитата:
111:
проголосовали за рабство у россиян

А до этого 30 лет на кого работали? Как говорится, если нет разницы - зачем платить больше :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29886
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 20:16
#18
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18429
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 20:17
#19
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29886
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 20:19
#20
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18429
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 20:30
#21
Комментарий удален модератором.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6287
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 21:01
#22
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Я просил бы уважаемых форумчан деликатно отзываться про россиян, не будем уподобляться руссофобам, как никак уже больше триста лет живём соседями, многие даже породнились, обзывают кухарками своих любимых, на что я бы никогда не опустился, будьте людьми в конце концов
Профайл Посетить вебсайт
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
454
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 21:41
#23
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Цитата:
111:
Речь идет вообще о другом. Будет ли у нас с Россией одна экономика, один рубль и одна страна, по подобию Ойросоюза, или же мы пойдем каким то своим путем, ожидая удары калибров и ониксов в спину.


....не будет у нас с Россией единой экономики и прочего, не нужны халявщики России.Что мы умеем делать самолёты,паравозы,корабли?Иголки нитки и то у китайцев покупаем,нам надобно к евросоюзу пристроится как прибалтам на датациях живут,хотя у нас много природных ресурсов,мы им природные недра они заводы технологии,хотя как они к нам пришли ни того ни другого и помине нетУ.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18429
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 21:54
#24
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
у нас много природных ресурсов

Какие у вас природные ресурсы, из тех, что могут быть интересны России - ещё не проданы третьим странам?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29886
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 21:58
#25
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Иголки нитки и то у китайцев

Хм..
А можно не покупать?
Ты готов стать производителем иголок, ниток, самолеты?
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
454
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 23:16
#26
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Цитата:
111:
Хм.. А можно не покупать? Ты готов стать производителем иголок, ниток, самолеты?


.....пускай этим занимаются люди с большими деньгами и головами а я маленький человек,воду из колодца ношу и туалет у нас с дыркой,дрова уголь печка так и живём.В магазин ходим на Уральскую.Мне бы дровеник подлатать да угля запасти на зиму.
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
454
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 23:18
#27
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Цитата:
maxsaf:
Какие у вас природные ресурсы, из тех, что могут быть интересны России - ещё не проданы третьим странам?


.....уже давно всё расспродано на много лет вперёд.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29886
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 23:21
#28
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
пускай этим занимаются люди с большими деньгами и головами а я маленький человек,

Ну вот, как только так сразу.
Я Раб..
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
454
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 23:29
#29
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Цитата:
111:
Ну вот, как только так сразу. Я Раб..


...всем не суждено быть фараонами .
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