Отправлено: - 21:41

111:

Речь идет вообще о другом. Будет ли у нас с Россией одна экономика, один рубль и одна страна, по подобию Ойросоюза, или же мы пойдем каким то своим путем, ожидая удары калибров и ониксов в спину.

Цитата:....не будет у нас с Россией единой экономики и прочего, не нужны халявщики России.Что мы умеем делать самолёты,паравозы,корабли?Иголки нитки и то у китайцев покупаем,нам надобно к евросоюзу пристроится как прибалтам на датациях живут,хотя у нас много природных ресурсов,мы им природные недра они заводы технологии,хотя как они к нам пришли ни того ни другого и помине нетУ.