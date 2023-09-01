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Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47465
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 13:34
"Строительство или отказ от возведения АЭС - это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум", - сказал Президент в ежегодном Послании народу Казахстана.
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Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 19:39
Ну пока выбора нет.
Россия нас нагнула конечно же и очень жестко..
[color=#999999][Исправлено: 111, 01.09.2023 - 19:43][/color]
Россия нас нагнула конечно же и очень жестко..
[color=#999999][Исправлено: 111, 01.09.2023 - 19:43][/color]
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 19:42
Речь идет вообще о другом.
Будет ли у нас с Россией одна экономика, один рубль и одна страна, по подобию Ойросоюза, или же мы пойдем каким то своим путем, ожидая удары калибров и ониксов в спину..
Тут конечно, сопрут все на референдум, хотя уже все решили.
Просто если что то народишку не понравится - вот, держите ваш же референдум, вы сами проголосовали за рабство у россиян и теперь ходите и сопите в свои две дырочки, а то и в остальные, и подтирайте ноги российским зэкам, участникам СВО и прочим россиянам..
Будет ли у нас с Россией одна экономика, один рубль и одна страна, по подобию Ойросоюза, или же мы пойдем каким то своим путем, ожидая удары калибров и ониксов в спину..
Тут конечно, сопрут все на референдум, хотя уже все решили.
Просто если что то народишку не понравится - вот, держите ваш же референдум, вы сами проголосовали за рабство у россиян и теперь ходите и сопите в свои две дырочки, а то и в остальные, и подтирайте ноги российским зэкам, участникам СВО и прочим россиянам..
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 20:09
Цитата:
А до этого 30 лет на кого работали? Как говорится, если нет разницы - зачем платить больше
111:
проголосовали за рабство у россиян
проголосовали за рабство у россиян
А до этого 30 лет на кого работали? Как говорится, если нет разницы - зачем платить больше
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 20:16
Комментарий удален модератором.
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 20:17
Комментарий удален модератором.
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 20:19
Комментарий удален модератором.
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 20:30
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6287
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 21:01
Я просил бы уважаемых форумчан деликатно отзываться про россиян, не будем уподобляться руссофобам, как никак уже больше триста лет живём соседями, многие даже породнились, обзывают кухарками своих любимых, на что я бы никогда не опустился, будьте людьми в конце концов
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 21:41
Цитата:
....не будет у нас с Россией единой экономики и прочего, не нужны халявщики России.Что мы умеем делать самолёты,паравозы,корабли?Иголки нитки и то у китайцев покупаем,нам надобно к евросоюзу пристроится как прибалтам на датациях живут,хотя у нас много природных ресурсов,мы им природные недра они заводы технологии,хотя как они к нам пришли ни того ни другого и помине нетУ.
111:
Речь идет вообще о другом. Будет ли у нас с Россией одна экономика, один рубль и одна страна, по подобию Ойросоюза, или же мы пойдем каким то своим путем, ожидая удары калибров и ониксов в спину.
Речь идет вообще о другом. Будет ли у нас с Россией одна экономика, один рубль и одна страна, по подобию Ойросоюза, или же мы пойдем каким то своим путем, ожидая удары калибров и ониксов в спину.
....не будет у нас с Россией единой экономики и прочего, не нужны халявщики России.Что мы умеем делать самолёты,паравозы,корабли?Иголки нитки и то у китайцев покупаем,нам надобно к евросоюзу пристроится как прибалтам на датациях живут,хотя у нас много природных ресурсов,мы им природные недра они заводы технологии,хотя как они к нам пришли ни того ни другого и помине нетУ.
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 21:54
Цитата:
Какие у вас природные ресурсы, из тех, что могут быть интересны России - ещё не проданы третьим странам?
родом из Шанхая2022:
у нас много природных ресурсов
у нас много природных ресурсов
Какие у вас природные ресурсы, из тех, что могут быть интересны России - ещё не проданы третьим странам?
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 21:58
Цитата:
Хм..
А можно не покупать?
Ты готов стать производителем иголок, ниток, самолеты?
родом из Шанхая2022:
Иголки нитки и то у китайцев
Иголки нитки и то у китайцев
Хм..
А можно не покупать?
Ты готов стать производителем иголок, ниток, самолеты?
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 23:16
Цитата:
.....пускай этим занимаются люди с большими деньгами и головами а я маленький человек,воду из колодца ношу и туалет у нас с дыркой,дрова уголь печка так и живём.В магазин ходим на Уральскую.Мне бы дровеник подлатать да угля запасти на зиму.
111:
Хм.. А можно не покупать? Ты готов стать производителем иголок, ниток, самолеты?
Хм.. А можно не покупать? Ты готов стать производителем иголок, ниток, самолеты?
.....пускай этим занимаются люди с большими деньгами и головами а я маленький человек,воду из колодца ношу и туалет у нас с дыркой,дрова уголь печка так и живём.В магазин ходим на Уральскую.Мне бы дровеник подлатать да угля запасти на зиму.
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 23:18
Цитата:
.....уже давно всё расспродано на много лет вперёд.
maxsaf:
Какие у вас природные ресурсы, из тех, что могут быть интересны России - ещё не проданы третьим странам?
Какие у вас природные ресурсы, из тех, что могут быть интересны России - ещё не проданы третьим странам?
.....уже давно всё расспродано на много лет вперёд.
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 23:21
Цитата:
Ну вот, как только так сразу.
Я Раб..
родом из Шанхая2022:
пускай этим занимаются люди с большими деньгами и головами а я маленький человек,
пускай этим занимаются люди с большими деньгами и головами а я маленький человек,
Ну вот, как только так сразу.
Я Раб..
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 23:29
Цитата:
...всем не суждено быть фараонами .
111:
Ну вот, как только так сразу. Я Раб..
Ну вот, как только так сразу. Я Раб..
...всем не суждено быть фараонами .
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