Отправлено: - 23:23

таноми52:

е подумал, как может быть больно её родственникам от твоих

Цитата:С чего я должен думать о новости , причем перепечатанной?Ты некролог напишешь, соболезнования?Ты поможешь семье?Ты возложишь венки?