Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев

Отправлено: - 19:42

Речь идет вообще о другом.

Будет ли у нас с Россией одна экономика, один рубль и одна страна, по подобию Ойросоюза, или же мы пойдем каким то своим путем, ожидая удары калибров и ониксов в спину..

Тут конечно, сопрут все на референдум, хотя уже все решили.

Просто если что то народишку не понравится - вот, держите ваш же референдум, вы сами проголосовали за рабство у россиян и теперь ходите и сопите в свои две дырочки, а то и в остальные, и подтирайте ноги российским зэкам, участникам СВО и прочим россиянам..