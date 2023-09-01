Отправлено: - 19:35

ACROS:

что теперь делать??? Ждать его биологического конца ??

Цитата:Это нереально конечно же..Про него то не имею в виду, имею в виду начиная от Тулибаева и всяких Цатыбалды, поставивших своих людей во все сферы экономики и заканчивая их детьми и внуками, включая Максимовских..Все они сидели, сидят и будут сидеть на основных местах экономики.Кокаев всего лишь до сих пор их управляющий, хотя и немного сильней за счет Путина..Далеко все идетВопрос в этом, надо для начала ждать, когда победит Украина и Путина уберут после этого, как лицо, неоправдавшее надежд..Ну а потом уже ждать перево..., хм, демократических выборов тут у себя..