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≡ Качество не выдерживает критики - Токаев поставил срок для решения проблем автодорог
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47464
Качество не выдерживает критики - Токаев поставил срок для решения проблем автодорог
Отправлено: 01.09.23 - 14:52
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Президент Касым-Жомарт Токаев высказался об автомобильных дорогах Казахстана, он отметил, что их качество не выдерживает критики. Также он поручил в кратчайшие сроки завершить трансформацию КТЖ в полноценную транспортно-логистическую компанию.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29874
Re: Качество не выдерживает критики - Токаев поставил срок для...
Отправлено: 01.09.23 - 14:52
#1
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Надо как в Украине, приравнять коррупционеров к изменникам Родины..
Но вот чего нет и не будет, того не будет..
Против первого и его родичей не попрешь..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8299
Re: Качество не выдерживает критики - Токаев поставил срок для...
Отправлено: 01.09.23 - 15:09
#2
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Цитата:
111:
Надо как в Украине, приравнять коррупционеров к изменникам Родины..

------------Марик , они только предложили :lol: Но ты его уже принял :lol: ****Группа народных депутатов 30 августа подала в Верховную раду законопроект №9659, которым предлагается коррупцию во время военного положения на Украине приравнять к государственной измене.****Торопишься
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8299
Качество не выдерживает критики - Токаев поставил срок для решения проблем автодорог
Отправлено: 01.09.23 - 15:10
#3
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[Исправлено: Гога, 01.09.2023 - 12:13]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29874
Качество не выдерживает критики - Токаев поставил срок для решения проблем автодорог
Отправлено: 01.09.23 - 15:20
#4
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Цитата:
Гога:
Марик , они только предложили

Какая разница, движняк идет?
Идет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4614
Re: Качество не выдерживает критики - Токаев поставил срок для...
Отправлено: 01.09.23 - 17:43
#5
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Цитата:
111:
Против первого и его родичей не попрешь


И что теперь делать??? Ждать его биологического конца ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29874
Качество не выдерживает критики - Токаев поставил срок для решения проблем автодорог
Отправлено: 01.09.23 - 19:35
#6
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Цитата:
ACROS:
что теперь делать??? Ждать его биологического конца ??

Это нереально конечно же..
Про него то не имею в виду, имею в виду начиная от Тулибаева и всяких Цатыбалды, поставивших своих людей во все сферы экономики и заканчивая их детьми и внуками, включая Максимовских..
Все они сидели, сидят и будут сидеть на основных местах экономики.
Кокаев всего лишь до сих пор их управляющий, хотя и немного сильней за счет Путина..
Далеко все идет
Вопрос в этом, надо для начала ждать, когда победит Украина и Путина уберут после этого, как лицо, неоправдавшее надежд..
Ну а потом уже ждать перево..., хм, демократических выборов тут у себя..
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olegggon
* olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1360
Re: Качество не выдерживает критики - Токаев поставил срок для...
Отправлено: 01.09.23 - 19:52
#7
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Токаев по поводу дорог уже такую же речь говорил. Год или больше назад. Да ничего не меняется . Короче, кривые дороги это наша данность, обыденность, карма и т.д.
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