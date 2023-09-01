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Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47464
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 13:34
"Строительство или отказ от возведения АЭС - это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум", - сказал Президент в ежегодном Послании народу Казахстана.
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Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 13:34
----Решать должны специалисты . ***посредством референдумов.*** --- пустая трата денег .
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 13:40
Смотришь на чиновников, а в глазах восхищение и немой вопрос:" И как это мы сами до этого не додумались"
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 13:45
Цитата:
Вот не надо нам этого.Решать будут мещане(горожане) и сельские жители, уже насмерть перепуганные Чернобылем, Фукусимой, ну про комбинат "Маяк" уже забыли наверное. А ведь есть ещё жители Семипалатинского полигона. Конец мечтам об АЭС ?
Гога:
-Решать должны специалисты .
-Решать должны специалисты .
Вот не надо нам этого.Решать будут мещане(горожане) и сельские жители, уже насмерть перепуганные Чернобылем, Фукусимой, ну про комбинат "Маяк" уже забыли наверное. А ведь есть ещё жители Семипалатинского полигона. Конец мечтам об АЭС ?
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 13:50
Цитата:
---Почему же , помню .
saba:
про комбинат "Маяк"
про комбинат "Маяк"
---Почему же , помню .
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 13:51
Цитата:
-----Что там было - технологический фактор или человеческий ?
saba:
перепуганные Чернобылем, Фукусимой,
перепуганные Чернобылем, Фукусимой,
-----Что там было - технологический фактор или человеческий ?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4614
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 17:32
Цитата:
Казахстан не страдает дефицитом электроэнергии и строительство АЭС - не нужно.
Однозначно Балхаш- уничтожим; китайцы перекроют Иртыш.
Не нужна эта АЭС.
saba:
Конец мечтам об АЭС ?
Конец мечтам об АЭС ?
Казахстан не страдает дефицитом электроэнергии и строительство АЭС - не нужно.
Однозначно Балхаш- уничтожим; китайцы перекроют Иртыш.
Не нужна эта АЭС.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13064
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 17:58
Я тоже против. Тем более строить будет Россия не дай бог че случится, обвенят русских во всех смертных грехах.
А если американская будет АЭС. То ЧП назовут небольшой поломкой.
Тем более врятли цены на электричество сразу подешевеет. Скажут надо что бы окупалась, обслуживание дорогое, новые ЛЭП нужно ещё строить. Вобщем население не че не потеряет если этого АЭС не будет
А если американская будет АЭС. То ЧП назовут небольшой поломкой.
Тем более врятли цены на электричество сразу подешевеет. Скажут надо что бы окупалась, обслуживание дорогое, новые ЛЭП нужно ещё строить. Вобщем население не че не потеряет если этого АЭС не будет
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 19:01
Все правильно, надо строить завод по производству свечек и керосиновых ламп
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 19:02
Цитата:
Откуда инфа? Очень даже страдает, особенно в тех краях несколько инвест проектов не взлетают из-за этого
ACROS:
Казахстан не страдает дефицитом электроэнергии и
Казахстан не страдает дефицитом электроэнергии и
Откуда инфа? Очень даже страдает, особенно в тех краях несколько инвест проектов не взлетают из-за этого
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 19:04
Цитата:
Пусть братья турки строят
Vit:
не дай бог че случится, обвенят русских во всех смертных грехах. А если американская будет АЭС. То ЧП назовут небольшой поломкой.
не дай бог че случится, обвенят русских во всех смертных грехах. А если американская будет АЭС. То ЧП назовут небольшой поломкой.
Пусть братья турки строят
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 19:09
Цитата:
Не вижу проблем с АЭС. Я бы вообще поставил в каждой области по мини АЭС, чем за полторы тысячи км тащить из Экибастуза. Плечо доставки меньше, цена ниже, опять таки топливо своё, землетрясений как на Фукусиме не бывает, после Чернобыля не одно поколение реакторов с повышенной безопасностью сконструировали
ACROS:
Не нужна эта АЭС.
Не нужна эта АЭС.
Не вижу проблем с АЭС. Я бы вообще поставил в каждой области по мини АЭС, чем за полторы тысячи км тащить из Экибастуза. Плечо доставки меньше, цена ниже, опять таки топливо своё, землетрясений как на Фукусиме не бывает, после Чернобыля не одно поколение реакторов с повышенной безопасностью сконструировали
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 19:10
Цитата:
У турков россияне строят
maxsaf:
турки
турки
У турков россияне строят
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 19:11
три лидера в строительстве АЭС, Россия, США и Франция
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 19:17
Цитата:
Ну братушки бетон хотя бы помогут залить, все равно так спокойнее, чем когда враг все 100% строить будет. Я больше чем уверен, что крику будет много только потому что Россия строить будет, других причин сопротивляться строительству нет.
saba:
У турков россияне строят
У турков россияне строят
Ну братушки бетон хотя бы помогут залить, все равно так спокойнее, чем когда враг все 100% строить будет. Я больше чем уверен, что крику будет много только потому что Россия строить будет, других причин сопротивляться строительству нет.
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