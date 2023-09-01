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≡ Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47464
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 13:34
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"Строительство или отказ от возведения АЭС - это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум", - сказал Президент в ежегодном Послании народу Казахстана.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8299
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 13:34
#1
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----Решать должны специалисты . ***посредством референдумов.*** --- пустая трата денег .
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2653
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 13:40
#2
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Смотришь на чиновников, а в глазах восхищение и немой вопрос:" И как это мы сами до этого не додумались"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2653
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 13:45
#3
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Цитата:
Гога:
-Решать должны специалисты .

Вот не надо нам этого.Решать будут мещане(горожане) и сельские жители, уже насмерть перепуганные Чернобылем, Фукусимой, ну про комбинат "Маяк" уже забыли наверное. А ведь есть ещё жители Семипалатинского полигона. Конец мечтам об АЭС ?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8299
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 13:50
#4
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Цитата:
saba:
про комбинат "Маяк"

---Почему же , помню .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8299
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 13:51
#5
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Цитата:
saba:
перепуганные Чернобылем, Фукусимой,

-----Что там было - технологический фактор или человеческий ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4614
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 17:32
#6
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Цитата:
saba:
Конец мечтам об АЭС ?


Казахстан не страдает дефицитом электроэнергии и строительство АЭС - не нужно.
Однозначно Балхаш- уничтожим; китайцы перекроют Иртыш.
Не нужна эта АЭС.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13064
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 17:58
#7
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Я тоже против. Тем более строить будет Россия не дай бог че случится, обвенят русских во всех смертных грехах.
А если американская будет АЭС. То ЧП назовут небольшой поломкой.
Тем более врятли цены на электричество сразу подешевеет. Скажут надо что бы окупалась, обслуживание дорогое, новые ЛЭП нужно ещё строить. Вобщем население не че не потеряет если этого АЭС не будет
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18425
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 19:01
#8
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Все правильно, надо строить завод по производству свечек и керосиновых ламп :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18425
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 19:02
#9
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Цитата:
ACROS:
Казахстан не страдает дефицитом электроэнергии и

Откуда инфа? Очень даже страдает, особенно в тех краях несколько инвест проектов не взлетают из-за этого
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18425
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 19:04
#10
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Цитата:
Vit:
не дай бог че случится, обвенят русских во всех смертных грехах. А если американская будет АЭС. То ЧП назовут небольшой поломкой.

Пусть братья турки строят :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2653
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 19:09
#11
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Цитата:
ACROS:
Не нужна эта АЭС.

Не вижу проблем с АЭС. Я бы вообще поставил в каждой области по мини АЭС, чем за полторы тысячи км тащить из Экибастуза. Плечо доставки меньше, цена ниже, опять таки топливо своё, землетрясений как на Фукусиме не бывает, после Чернобыля не одно поколение реакторов с повышенной безопасностью сконструировали
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2653
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 19:10
#12
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Цитата:
maxsaf:
турки

У турков россияне строят
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2653
Re: Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом -...
Отправлено: 01.09.23 - 19:11
#13
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три лидера в строительстве АЭС, Россия, США и Франция
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18425
Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
Отправлено: 01.09.23 - 19:17
#14
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Цитата:
saba:
У турков россияне строят

Ну братушки бетон хотя бы помогут залить, все равно так спокойнее, чем когда враг все 100% строить будет. Я больше чем уверен, что крику будет много только потому что Россия строить будет, других причин сопротивляться строительству нет.
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