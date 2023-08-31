Почитайте интервью уполномоченного по правам ребёнка РФ, забыл фамилию. Когда они вывезли детей из оккупированных территорий. Краткий смысл такой. Да сейчас они сейчас одурманены украинской пропагандой, кричат" Слава Украине", но мы их постепенно заставим любить Россию. Это было в российских СМИ ,погуглите, почитайте.
в соответствии с российской традицией преподавания литературы произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя изучались и изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении ОГЭ, тогда как в программу старшей школы включены лучшие произведения советской литературы, в частности, Николая Островского, Александра Фадеева, а также о Великой Отечественной войне. «63% граждан России положительно относятся к возможному исключению произведений авторов русской литературы XIX века из Единого госэкзамена по литературе в 2024 году. Противоположной точки зрения придерживаются 13% россиян», — говорится в исследовании. Такая , какая то неожиданная новость, ну наверное надо переходить на военные рельсы?
saba: произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя изучались и изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении ОГЭ, тогда как в программу старшей школы включены лучшие произведения советской литературы, в частности, Николая Островского, Александра Фадеева, а также о Великой Отечественной войне
вот будем откровенны, то что можно читать из пушкина в школе не изучается, гоголя ещё можно почитать но, пожалуй, только пьесы, лермонтов похоже вообще какую-то ерунду писал потому как ни одного произведения не знаю. из советских писателей лучшие это зощенко, бабель, булгаков, а не эти ваши островские с фадеевыми. так что вполне нужно исключить, даже из самой программы школьной не только из огэ. а включить в программу то, что способно развить живость ума, жизнерадостные, остроумные произведения. которые действительно интересно читать.
111: Скажу больше, их даже убивают там, насилуют..
А вот это как назвать? Косорезы пытаются исправить косяки творца? Бедный пацан.
Цитата:
В Павлодаре в результате врачебной ошибки на обрезании 5-летний мальчик получил тяжелую травму. Как сообщила мама ребенка, хирург ампутировал ему часть головки полового органа. Пострадавшего ребенка доставили из Павлодара в Национальный научный центр материнства и детства Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ну для меня было неожиданно, что для официальных лиц в образовании РФ, передвинули гордость русской литературы, не важно кто и как к ней относится в изучение к младшим и средним классам,а на первый план выдвинули сверхпатриотические произведения. Но война видимо диктует свои приоритеты
Ух какой электромобиль кто то пригнал из Дубая. Стоит на СВХ в таможне, растамаживают. На капоте буквы ЗЕ. Поклоник Зеленского наверно. Нашим бы форумчанам понравился такой мобиль)) я туда не влазю. Хотел примерить на себя.
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