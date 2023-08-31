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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18425
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.08.23 - 11:44
#8836
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Цитата:
111:
что они сейчас силой заставляют учить детей русский язык

Как силой? линейкой лупят или прям цепями к батарее, и розгами? :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2653
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.08.23 - 11:58
#8837
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Цитата:
maxsaf:
Как силой?

Почитайте интервью уполномоченного по правам ребёнка РФ, забыл фамилию. Когда они вывезли детей из оккупированных территорий. Краткий смысл такой. Да сейчас они сейчас одурманены украинской пропагандой, кричат" Слава Украине", но мы их постепенно заставим любить Россию. Это было в российских СМИ ,погуглите, почитайте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29874
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.08.23 - 12:12
#8838
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Цитата:
maxsaf:
силой? линейкой лупят или прям цепями к батарее, и розгами?

Если б было так.
А то ведь хуже..
Там же русский фашист озвучивает как будут бороться с детьми, кто не хочет идти в русскую школу..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18425
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.08.23 - 17:58
#8839
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Цитата:
111:
озвучивает как будут бороться с детьми, кто не хочет идти в русскую школу..

Цитата:
111: сейчас силой заставляют учить детей русский язык

Так будут или сейчас заставляют?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29874
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.08.23 - 18:31
#8840
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Цитата:
maxsaf:
Так будут или сейчас заставляют?

Скажу больше, их даже убивают там, насилуют..
Такой вот своеобразный крестовый поход русского мира..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29874
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.08.23 - 18:32
#8841
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А еще похищают..
Недаром Путина хотят вызвать на допрос, но тот шугается..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2653
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.08.23 - 20:11
#8842
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в соответствии с российской традицией преподавания литературы произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя изучались и изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении ОГЭ, тогда как в программу старшей школы включены лучшие произведения советской литературы, в частности, Николая Островского, Александра Фадеева, а также о Великой Отечественной войне. «63% граждан России положительно относятся к возможному исключению произведений авторов русской литературы XIX века из Единого госэкзамена по литературе в 2024 году. Противоположной точки зрения придерживаются 13% россиян», — говорится в исследовании. Такая , какая то неожиданная новость, ну наверное надо переходить на военные рельсы?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
192
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.08.23 - 21:55
#8843
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Цитата:
saba:
произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя изучались и изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении ОГЭ, тогда как в программу старшей школы включены лучшие произведения советской литературы, в частности, Николая Островского, Александра Фадеева, а также о Великой Отечественной войне

вот будем откровенны, то что можно читать из пушкина в школе не изучается, гоголя ещё можно почитать но, пожалуй, только пьесы, лермонтов похоже вообще какую-то ерунду писал потому как ни одного произведения не знаю. из советских писателей лучшие это зощенко, бабель, булгаков, а не эти ваши островские с фадеевыми. так что вполне нужно исключить, даже из самой программы школьной не только из огэ. а включить в программу то, что способно развить живость ума, жизнерадостные, остроумные произведения. которые действительно интересно читать.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18425
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.23 - 00:00
#8844
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Цитата:
111:
Скажу больше, их даже убивают там, насилуют..

А вот это как назвать? Косорезы пытаются исправить косяки творца? Бедный пацан.

Цитата:
В Павлодаре в результате врачебной ошибки на обрезании 5-летний мальчик получил тяжелую травму. Как сообщила мама ребенка, хирург ампутировал ему часть головки полового органа. Пострадавшего ребенка доставили из Павлодара в Национальный научный центр материнства и детства Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2653
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.23 - 09:27
#8845
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Цитата:
Карачун:
то что можно читать из пушкина в

Ну для меня было неожиданно, что для официальных лиц в образовании РФ, передвинули гордость русской литературы, не важно кто и как к ней относится в изучение к младшим и средним классам,а на первый план выдвинули сверхпатриотические произведения. Но война видимо диктует свои приоритеты
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13064
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.23 - 17:32
#8846
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Ух какой электромобиль кто то пригнал из Дубая. Стоит на СВХ в таможне, растамаживают. На капоте буквы ЗЕ. Поклоник Зеленского наверно. Нашим бы форумчанам понравился такой мобиль)) я туда не влазю. Хотел примерить на себя.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13064
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.23 - 17:35
#8847
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Вот ещё форд. Тоже из Дубая. Оригинальный зверь)

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13064
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.23 - 18:32
#8848
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Уже даже в Шымкенте делают велодорожки. А костанаю невезет. Отсталые мы какие то. . А я поехал на вечернию прогулку. Как вчера Марик на автобусе гулял, я на велике по гуляю по шымкенту)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2653
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.23 - 19:15
#8849
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Цитата:
Vit:
. Оригинальный зверь)

Ездил у нас один Мустанг жёлтого цвета, сейчас что то не видно. Наши бордюры для него погибель, дороги уже более или менее нормальные, а бордюры все под Жигули заточены.
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