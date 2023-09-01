Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев

Отправлено: - 17:58

Я тоже против. Тем более строить будет Россия не дай бог че случится, обвенят русских во всех смертных грехах.

А если американская будет АЭС. То ЧП назовут небольшой поломкой.

Тем более врятли цены на электричество сразу подешевеет. Скажут надо что бы окупалась, обслуживание дорогое, новые ЛЭП нужно ещё строить. Вобщем население не че не потеряет если этого АЭС не будет