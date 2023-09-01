Отправлено: - 15:35

111:

К , сожалению , мне это трудно ---далековато живу . Ну а вы ? ----поехать к матери, лично выразить соболезнование, поговорить?Ведь почти каждый день в Рудный мотаешься .----Так сделай это .

Цитата:----А ты лично можешь это сделать ? Или только комменты можешь писать ?