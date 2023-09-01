Re: Казахстанцы будут выбирать акимов городов областного...

Отправлено: - 14:03

Любопытно,зачем нужен аким деревни или поселка, если есть в районе целый и настоящий Аким. Помню, когда Кулагин был в Кокшетау, в каждом микрорайоне был маленький, но свои акимчик. Мне кажется чиновников больше чем надо развелось