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≡ Казахстанцы будут выбирать акимов городов областного значения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47463
Казахстанцы будут выбирать акимов городов областного значения
Отправлено: 01.09.23 - 14:03
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"За это время были избраны три четверти акимов сельского уровня. Теперь нам предстоит апробировать выборность акимов районов и городов областного значения", - сказал Токаев.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6284
Re: Казахстанцы будут выбирать акимов городов областного...
Отправлено: 01.09.23 - 14:03
#1
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Любопытно,зачем нужен аким деревни или поселка, если есть в районе целый и настоящий Аким. Помню, когда Кулагин был в Кокшетау, в каждом микрорайоне был маленький, но свои акимчик. Мне кажется чиновников больше чем надо развелось
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2648
Re: Казахстанцы будут выбирать акимов городов областного...
Отправлено: 01.09.23 - 15:58
#2
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Наконец то
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