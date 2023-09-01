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Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
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Я робот(Пользователи)
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Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 10:00
Стюардессу Кристину Распопову, погибшую во время крушения бизнес-джета главы «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина, в четверг похоронили в Рудном в Казахстане. Об этом сообщила тетя погибшей Елена Абраменкова. По ее словам, в Казахстане живет мать стюардессы.
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Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 14:48
Цитата:
А говорил бы тогда?
Вот сколько раз я выкладывал статьи и фото, что скорблю по Героям, убитым детям, их матерям, которых убила российская оккупационная армия?
Вы z-патриоты, защищающие Путина и его палачей, типа Пригожина и Монгуша, хоть кому то из тех, за кого рвете волосы, соболезнование выразили?
Вот достойный пример, не палач, служащий Пригожина, девушка, которая отдала жизнь ради победы, ну так проявите же хоть раз за время войны солидарность, честь, сходите на могилу, возложите цветы, это так трудно?
Гога:
А вы лично готовы ?
А вы лично готовы ?
А говорил бы тогда?
Вот сколько раз я выкладывал статьи и фото, что скорблю по Героям, убитым детям, их матерям, которых убила российская оккупационная армия?
Вы z-патриоты, защищающие Путина и его палачей, типа Пригожина и Монгуша, хоть кому то из тех, за кого рвете волосы, соболезнование выразили?
Вот достойный пример, не палач, служащий Пригожина, девушка, которая отдала жизнь ради победы, ну так проявите же хоть раз за время войны солидарность, честь, сходите на могилу, возложите цветы, это так трудно?
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 15:02
Цитата:
----К , сожалению , мне это трудно ---далековато живу . Ну а вы ?
----поехать к матери, лично выразить соболезнование, поговорить?Ведь почти каждый день в Рудный мотаешься .----Так сделай это .
111:
сходите на могилу, возложите цветы, это так трудно?
сходите на могилу, возложите цветы, это так трудно?
----К , сожалению , мне это трудно ---далековато живу . Ну а вы ?
----поехать к матери, лично выразить соболезнование, поговорить?Ведь почти каждый день в Рудный мотаешься .----Так сделай это .
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 15:19
Цитата:
Я с удовольствием передам твои пожертвования на памятник и помощь семье.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 01.09.2023 - 16:06]
Гога:
сожалению , мне это трудно ---далековато живу . Ну а вы ?
сожалению , мне это трудно ---далековато живу . Ну а вы ?
Я с удовольствием передам твои пожертвования на памятник и помощь семье.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 01.09.2023 - 16:06]
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 15:33
Цитата:
----Если есть карта Сбербанка - узнай - передам
111:
Я с удовольствием передам твои пожертвования на памятник и помощь семье.
Я с удовольствием передам твои пожертвования на памятник и помощь семье.
----Если есть карта Сбербанка - узнай - передам
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 15:35
Цитата:
111:----А ты лично можешь это сделать ? Или только комменты можешь писать ?
К , сожалению , мне это трудно ---далековато живу . Ну а вы ? ----поехать к матери, лично выразить соболезнование, поговорить?Ведь почти каждый день в Рудный мотаешься .----Так сделай это .
К , сожалению , мне это трудно ---далековато живу . Ну а вы ? ----поехать к матери, лично выразить соболезнование, поговорить?Ведь почти каждый день в Рудный мотаешься .----Так сделай это .
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 15:45
Цитата:
----Каким образом ???
111:
Я с удовольствием передам твои пожертвования на памятник и помощь семье.
Я с удовольствием передам твои пожертвования на памятник и помощь семье.
----Каким образом ???
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 15:51
Цитата:
Давай не А тыкать, хорошо?
Я готов пойти и отнести венок на могилу, хоть у меня отношение к палачам и тех, кто на них работает, несколько другое.
Но у вас z-патриотов, вот он шанс, прийти, поставить памятник, возложить венки, поговорить с матерью, поговорить о тоижды Герое России Пригожине, вот он шанс!
И что я вижу?
Не дела, а какую то очередную говорильню и Тыкание, А ты, А ты..
Я много раз выражал соболезнование и сочувствие лишь жертвам данного палача и мне важно, чтоб был кто то из вас , родных мне уже z- патриотов..
Гога:
-А ты лично можешь это сделать ?
-А ты лично можешь это сделать ?
Давай не А тыкать, хорошо?
Я готов пойти и отнести венок на могилу, хоть у меня отношение к палачам и тех, кто на них работает, несколько другое.
Но у вас z-патриотов, вот он шанс, прийти, поставить памятник, возложить венки, поговорить с матерью, поговорить о тоижды Герое России Пригожине, вот он шанс!
И что я вижу?
Не дела, а какую то очередную говорильню и Тыкание, А ты, А ты..
Я много раз выражал соболезнование и сочувствие лишь жертвам данного палача и мне важно, чтоб был кто то из вас , родных мне уже z- патриотов..
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 15:57
Цитата:
Если захотетьЦитата:
Ну тут на сайте местных z-патриотов штук 15.
Они же и в Рудном сидят, живут недалеко, например Сайлау, адрес найдут, телефон, спросят пусть.
Там и кладбище, на каком, на новом около Сергеевки или в городе, узнают.
Вас же много.
Уид один чего стоит с твоим другом Алексом.
Добринцов поможет с транспортом и тд.
Сыкымы, Лавров, солдат, Таноми, Змея или как ее там, да местных z-патриотов даже больше 15ти!
А это сила ведь, не так ли?
Гога:
-А ты лично можешь это сделать ?
-А ты лично можешь это сделать ?
Если захотетьЦитата:
Гога:
Каким образом ???
Каким образом ???
Ну тут на сайте местных z-патриотов штук 15.
Они же и в Рудном сидят, живут недалеко, например Сайлау, адрес найдут, телефон, спросят пусть.
Там и кладбище, на каком, на новом около Сергеевки или в городе, узнают.
Вас же много.
Уид один чего стоит с твоим другом Алексом.
Добринцов поможет с транспортом и тд.
Сыкымы, Лавров, солдат, Таноми, Змея или как ее там, да местных z-патриотов даже больше 15ти!
А это сила ведь, не так ли?
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 15:59
Виталика обязательно возьмите, хороший и душевный человек, найдет нужные слова..
Что ж вас, уговаривать надо и кому, мне?
Что ж вас, уговаривать надо и кому, мне?
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 16:01
Цитата:
-----------------Так сделай это !!
111:
Я готов пойти и отнести венок на могилу,
Я готов пойти и отнести венок на могилу,
-----------------Так сделай это !!
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 16:03
Цитата:
Жду вас, для которых господин Пригожин Герой, не палач.
А то как то странно получится, не находишь?
Гога:
-Так сделай это !!
-Так сделай это !!
Жду вас, для которых господин Пригожин Герой, не палач.
А то как то странно получится, не находишь?
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 16:14
Цитата:
----Марик , вы , воооооооооооооооооооооооооооще , в адеквате ???? Просто 2 цветка этой девушке положите на могилку , она ни в чем не виновата !!А вы везде суете Пригожина и Путина ?
111:
Жду вас, для которых господин Пригожин Герой, не палач. А то как то странно получится, не находишь?
Жду вас, для которых господин Пригожин Герой, не палач. А то как то странно получится, не находишь?
----Марик , вы , воооооооооооооооооооооооооооще , в адеквате ???? Просто 2 цветка этой девушке положите на могилку , она ни в чем не виновата !!А вы везде суете Пригожина и Путина ?
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 16:17
Цитата:
----Да плевать на его - девушка погибла - принеси ей 2 гвоздики на могилу
111:
господин Пригожин Герой, не палач.
господин Пригожин Герой, не палач.
----Да плевать на его - девушка погибла - принеси ей 2 гвоздики на могилу
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 16:19
Цитата:
Она личный работник Евгения Викторовича, как и он Путина.
Длительное время работала только на него.
И не надо отмазываться.
Не хочешь, так и скажи.
На 9 дней не успеем наверно, это уже завтра или после завтра, но на 40 надо постараться.
Гога:
вы везде суете Пригожина и Путина ?
вы везде суете Пригожина и Путина ?
Она личный работник Евгения Викторовича, как и он Путина.
Длительное время работала только на него.
И не надо отмазываться.
Не хочешь, так и скажи.
На 9 дней не успеем наверно, это уже завтра или после завтра, но на 40 надо постараться.
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 16:21
Цитата:
Теперь z-патриоты значит отказываются от своих, таким вот нехорошим способом..
Ну что ж, а может вы никакие не патриоты и даже против СВО?
Гога:
принеси ей 2 гвоздики на могилу
принеси ей 2 гвоздики на могилу
Теперь z-патриоты значит отказываются от своих, таким вот нехорошим способом..
Ну что ж, а может вы никакие не патриоты и даже против СВО?
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